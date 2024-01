Gaza después de la guerra, exportaciones colombianas y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Israel ya piensa en el futuro de Gaza después de la guerra

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, presentó el jueves un plan de “posguerra” para la Franja de Gaza, según el cual no habrá “ni Hamás” ni “administración civil israelí” en el territorio palestino. Gallant presentó las grandes líneas del plan a la prensa antes de someterlo al gabinete de guerra del primer ministro Benjamin Netanyahu, dividido en las últimas semanas sobre el curso de la guerra contra Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007. Según el plan, las operaciones en el territorio “continuarán” hasta la “devolución de los rehenes”, el “desmantelamiento de las capacidades militares y de gobierno de Hamás” y “la eliminación de las amenazas militares en la Franja de Gaza”. A ello seguirá otra fase, la del “día después” de la guerra, en la cual “Hamás no controlará Gaza”, de acuerdo con el plan, que aún no ha sido adoptado por el gobierno. Gallant afirmó el jueves que “no habrá presencia civil israelí en la Franja de Gaza una vez que se hayan alcanzado los objetivos de la guerra, aunque aclaró que el ejército conservará “libertad de acción” en el territorio para enfrentar cualquier amenaza.

🔴 El termómetro de las exportaciones

Este viernes 5 de enero, el DANE dará a conocer su informe sobre el movimiento de las exportaciones colombianas durante noviembre de 2023. Entre enero y octubre 2023, las exportaciones colombianas movieron US$40.941,7 millones, lo cual indica una disminución de 14,2 %, frente al mismo periodo de 2022. En octubre, último dato disponible, las exportaciones colombianas siguieron en terreno negativo. Dicho mes las ventas externas del país representaron US$4.150 millones, un 1,5 % menos en relación con octubre de 2022, de acuerdo con el informe del DANE con cifras de la DIAN. Las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$21.411,9 millones y disminuyeron 19,8 % en comparación con el mismo período del año pasado. Las proyecciones apuntan a que 2024 será un año positivo para las exportaciones colombianas. Sin embargo, hay factores geopolíticos, ambientales y económicos que pueden afectar las ventas externas del país.

🔴 Desempleo en EE. UU.

Este viernes, el gobierno de Estados Unidos publica el dato de desempleo de diciembre de 2023. En noviembre, la cifra bajó dos décimas frente al mismo mes de 2022, situándose en el 3,7 %, lo que muestra un mercado laboral sin síntomas de debilidad y que ha encadenado 35 meses consecutivos de creación de empleo.

🔴 Inicio plan éxodo de puente de reyes

Comienza oficialmente el plan éxodo del puente de reyes, en el que muchos viajeros toman sus vacaciones de final de año. Se espera que en Bogotá ingresen y salgan durante los próximos 4 días cerca de 265.000 pasajeros entre transporte interdepartamental y vehículos particulares. Las autoridades ya fijaron cómo funcionará el pico y placa regional y los cierres en algunas vías de la ciudad debido a la tradicional celebración de reyes, en el barrio Egipto. Conozca los pormenores aquí.

🔴 Carta del Atlántico a Mindeporte

Los diputados de la Asamblea del Atlántico le enviaron una carta a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, solicitando los esfuerzos económicos necesarios para hacer posible la realización de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. “Reconocemos las complejidades presupuestarias que enfrenta el país. Sin embargo, no podemos pasar por alto la importancia de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo estos juegos”, se lee en el documento. Se supo que el pasado miércoles, cuando Panam Sports comunicó la decisión de no hacer las justas en la capital del Atlántico, Gustavo Petro le solicitó a todo su gabinete hacer todo lo posible por recuperarlas.

🔴 Enilce López fue hospitalizada en Barranquilla

La exempresaria del chance Enilce López, más conocida como la Gata, se encuentra hospitalizada desde este miércoles en una clínica de la ciudad de Barranquilla. La noticia se conoce días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó su sometimiento a esa justicia nacida del Acuerdo de Paz.