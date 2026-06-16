Giro en presunto caso de abuso sexual en Bogotá; agenda del Mundial y más, en El Despertador

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🔴 Giro en presunto caso de abuso sexual en Bogotá

Luego de que tres menores de 4, 7 y 15 años recibieran atención en salud integral e interdisciplinaria por una denuncia ciudadana de presunto abuso sexual contra uno de ellos, este lunes se revelaron nuevos detalles de lo sucedido.

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro informó que, al parecer, el hoy ciudadano estadounidense capturado tras la denuncia no habría “violado a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

El jefe de Estado explicó que “sacó (al niño) al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender (al menor)”.

Horas antes, de manera preliminar, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseveró en entrevista con Noticias Caracol que se descartaría violencia sexual física, basado en exámenes y entrevistas con el menor. Aun así, fue enfática en señalar que “hay otros factores (que inciden) en un abuso sexual”, por lo que continúa la investigación, a la espera, también, de los resultados de Medicina Legal.

Los hermanos continúan bajo custodia del ICBF.

🔴 Últimas sesiones en el Congreso para aprobar Jurisdicción agraria, Minigualdad y otros proyectos

Este martes se inicia la última semana de sesiones en el Congreso del periodo comprendido entre 2022 y 2026. Las plenarias de Senado y Cámara tendrán en sus manos el futuro de proyectos clave como el futuro de la jurisdicción agraria y rural, iniciativa que da sustento jurídico y reglamenta la reforma agraria que ya está siendo implementada por el gobierno Petro.

Otro proyecto fundamental que se está quedando sin tiempo de aprobación es el que define el futuro del Ministerio de la Igualdad. Esa cartera se encuentra al borde de la extinción por mandato de la Corte Constitucional luego de detectar vicios en el trámite de su creación. Actualmente el proyecto está en Comisiones y los congresistas analizan delegar varias de sus funciones a entidades como el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Otros sectores piden fusionarlos.

En misma medida, la comisiones, que si bien tendrán sesiones, discutirán sobre proyectos menores, pues los de alto calado ya no tendrán cabida en las plenarias. Desde las mesas directivas se han programado el llamado a los congresistas desde este martes y hasta el próximo 18 de junio. En medio, varios legisladores se despedirán de los pasillos del Capitolio que tendrán una renovación del 60 % de su personal.

El calendario marca que el próximo 20 de junio culminan las actividades de este Congreso que tuvo reiterados choques con la Casa de Nariño. Las actividades en el Legislativo se iniciarán el 20 de julio tras la instalación que liderará el presidente Gustavo Petro.

🔴 PMU Cibernético para monitorear riesgos durante la segunda vuelta presidencial

El Ministerio de Defensa activará este martes 16 de junio el Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético para coordinar las acciones de vigilancia y prevención frente a posibles amenazas informáticas durante la segunda vuelta de la elección presidencial.

La activación del mecanismo se realizará a las 7:30 de la mañana en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional (DIPON), en Bogotá. El PMU Cibernético tiene como objetivo articular el trabajo de las entidades encargadas de la seguridad digital del Estado para identificar posibles ataques informáticos, así como campañas de desinformación.

La instalación de este PMU se da en medio de los preparativos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

🔴 Los partidos del Mundial este martes

El martes 16 de junio continúa la Copa del Mundo con cuatro partidos. - Por el grupo I, Francia se enfrentará contra Senegal a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Seguido a este encuentro, Irak y Noruega cerrarán la fecha de este grupo desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia).- En la jornada nocturna seguirá la acción con los dos partidos del grupo J. La selección de Argentina debutará contra Argelia a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia). Austria y Jordania jugarán desde las 11:00 p. m. (hora de Colombia) y cerrarán el sexto día de la Copa Mundial de la FIFA.

🔴 Incertidumbre tras anuncio de acuerdo entre Irán y EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que el estrecho de Ormuz habrá reabierto totalmente el viernes, después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Aunque el contenido del acuerdo no se ha divulgado, Irán indicó que las negociaciones deberán comenzar como máximo dentro de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en cuestiones espinosas, como su programa nuclear o las sanciones contra su economía.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, dijo que todavía hay gran desconfianza en Estados Unidos e hizo hincapié en que Washington debe asegurarse de que Israel se compromete a dejar de atacar Líbano, en virtud del acuerdo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, señaló que las fuerzas israelíes permanecerán en Líbano, Siria y la Franja de Gaza indefinidamente.

🔴 Reconocen en España la labor ensayística de latinoamericanos Efrén Giraldo y Liliana Viola

La labor ensayística del escritor y profesor colombiano Efrén Giraldo y la escritora y editora argentina Liliana Viola fue reconocida este lunes por la Fundación Finestres de Barcelona (España), que los incluyó entre los seis ganadores de sus Becas Finestres de Ensayo 2026.Estas becas buscan “fomentar” la escritura de ensayo y crónica humanística, así como la divulgación científica, histórica, política, musical y artística para “fortalecer el ámbito del ensayo y la no ficción, que necesita estímulos para crecer y ofrecer respuestas a un mundo cada vez más desconcertante”, según la institución.Las becas suponen una ayuda directa de 25.000 euros a cada autor e incluyen una estancia de un mes en la bucólica Residencia Literaria Finestres, un proyecto de la fundación orientado a “fomentar la vocación literaria”.