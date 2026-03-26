Gremio de docentes en el Atlántico denuncia crisis de seguridad en los colegios

Foto de referencia: Soledad, Atlántico./ Foto: Alcaldía de Soledad

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La Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) informó este 24 de marzo que varios colegios en el municipio de Soledad se encuentran sin servicio de vigilancia, lo que supone un riesgo para estudiantes, docentes y directivos. En su Comunicado 008, documento en el que se exponen los hechos, se señala que varios planteles de las zonas Noroccidental y Vista Hermosa permanecen sin vigilancia, pese a que las alertas han sido enviadas en comunicados anteriores.

El gremio manifestó, además, que se han visto expuestos a situaciones que amenazan su seguridad: el pasado 11 de marzo, en el suroccidente de Barranquilla, alrededor de cinco docentes denunciaron haber recibido videollamadas extorsivas. Aseguran que se refirieron a ellos por sus nombres, que los intimidaron mostrando armas, y que las llamadas podrían haber sido realizadas por personas pertenecientes a la banda de Los Costeños o a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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En la institución Juan Acosta Solera, ubicada en el barrio Los Olivos Segunda Etapa, realizaron un plantón para denunciar que las amenazas no solo continuaban, sino que se habían vuelto más directas. Los docentes afirmaron que los responsables tendrían información sobre sus rutinas y otros datos personales; las organizaciones sindicales señalaron que este tipo de presiones lleva varios años afectándolos y que algunos, incluso, habrían accedido a pagos diarios para evitar agresiones.

Por su parte, el Gaula de la Policía confirmó que algunas de estas amenazas habrían tenido lugar en Boyacá, en la cárcel de Combita.

La situación de los colegios que permanecen sin vigilancia

Según la organización sindical, las decisiones administrativas adoptadas frente a situaciones de riesgo —como el traslado de una docente vinculada a uno de los casos— no solucionan el problema estructural porque, en realidad, hay una ausencia de vigilancia permanente.

De hecho, la falta de personal de seguridad ha obligado a profesores y directivos a asumir tareas ajenas a su labor pedagógica. En algunos planteles, los mismos docentes deben abrir y cerrar las instalaciones utilizando candados, exponiéndose en horarios que consideran críticos. La preocupación aumenta debido a antecedentes violentos, pues, años atrás, un profesor de una de estas instituciones fue atacado con arma de fuego tras negarse a pagar una extorsión, hecho que todavía no se ha esclarecido.

Aunque la Policía Metropolitana aseguró que mantiene acompañamientos en horas de ingreso y salida, además de patrullajes preventivos, los educadores consideran que estas acciones resultan insuficientes frente a una problemática que describen como algo estructural.

La ADEA pidió a los rectores dejar constancia escrita de cualquier incidente relacionado con la falta de vigilancia, remitir los reportes a la administración municipal y no asumir responsabilidades administrativas que correspondan a las autoridades locales. A su vez, se extendió una petición a los docentes de distintos territorios del departamento para que informen situaciones relacionadas con infraestructura, aseo o seguridad que afecten el buen funcionamiento de los colegios.

El gremio advirtió que, si no se adoptan medidas que garanticen condiciones mínimas de protección, podrían convocarse movilizaciones e incluso un cese de actividades.