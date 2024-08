Guerra entre disidencias, enajenación de Tigo-Une y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Bloque de Mordisco anunció guerra contra disidentes

A través de un comunicado, el Bloque Amazonas (comandado por Iván Mordisco, quien se apartó de los diálogos de paz con el Gobierno Petro) anunció el miércoles en la noche el “inicio de las confrontaciones militares” con los frentes que se mantienen en la negociación, y que actualmente son liderados por Alexander Díaz (conocido como Calarcá Córdoba).

Esto marca el punto más crítico en la división interna en lo que se conocía como Estado Mayor Central (EMC) ―en su momento la mayor disidencia de las FARC―.

🔴 Luz verde para la enajenación de las acciones de Medellín en Tigo-Une

Con 16 votos a favor y 5 en contra, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó el miércoles la enajenación de las acciones que EPM tiene en Tigo-Une, con lo que la administración podrá comenzar la venta que se estima dure alrededor de año y medio.

De acuerdo con la alcaldía, de la venta de las acciones se obtendrían $1,6 billones que quedarían en manos de EPM y que se destinarían para cuatro proyectos: conectividad en la ciudad, especialmente en colegios; becas en inglés y tecnología; inversión en start-ups, y en la construcción de una estación de tratamiento de basuras.

🔴 Acusación contra Luis Fernando Andrade por la Ruta del Sol 3

Este jueves, el Juzgado 64 de Bogotá realizará la audiencia de acusación contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En el proceso contra Andrade, la Fiscalía ha tenido problemas para llevar adelante el caso debido a la falta de claridad en los hechos que endilga al exfuncionario del gobierno Santos en las presuntas irregularidades de las obras de la Ruta del Sol 3.

Aunque la ente investigador anunció en enero de 2023 que imputaría al exdirector de la ANI, un juez tumbó el procedimiento después de escuchar las declaraciones de la Fiscalía, concluyendo que esta no pudo argumentar correctamente la acusación contra Andrade por las presuntas irregularidades en la aprobación del Otrosí 5, que buscaba añadir a esa ruta una obra que no estaba en los planes iniciales y por donde habría pasado financiación ilegal para la campaña reeleccionista de Santos en 2014.

🔴 El Gobierno lima asperezas con el Congreso

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cierra la semana de encuentros con partidos políticos con una cita prevista para este jueves con Alianza Verde. El Gobierno busca consolidar apoyos suficientes que le permitan tramitar una agenda legislativa que, no obstante, aún no está lista. De hecho, tras su cita con los conservadores, el propio Cristo reconoció que aún no radicarán reforma a la salud porque los consensos no están definidos.

Estas citas, que en la oposición dejaron al Centro Democrático esquivándolas y Cambio Radical asistiendo a una, también se han usado para bajarles el tono a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cada tanto les dice a sus críticos que quieren tumbarlo o que, incluso, tiene relaciones con “asesinos”.

🔴 Desde hoy aplican multas por invasión en carril de SITP en Chapinero

A partir de este jueves, 22 de agosto, los conductores que invadan el carril preferencial de la carrera 13, entre las calles 67 y 19, serán multados con $572.600. Este carril, exclusivo para buses del SITP, se habilitó el 22 de julio, pero durante el último mes, la Secretaría de Movilidad llevó a cabo una campaña informativa para dar a conocer la medida que se aplica debido a las obras del metro.

Entre el 8 y el 21 de agosto se impusieron 83 comparendos pedagógicos a quienes invadieron el carril, aunque sin consecuencias económicas. Desde ahora, solo se permitirá a otros vehículos usar el carril preferencial para realizar giros a la derecha o acceder a propiedades aledañas.

🔴 Racionamiento de agua en Suba, Usaquén y cuatro municipios de Cundinamarca

A partir de las 8:00 de la mañana de este 22 de agosto se suspenderá el servicio en la zona 9, que integra barrios de localidades como Suba y Usaquén, así como en los puntos de suministro de los vecinos municipios de Sopó, Tocancipá, Chía, Cajicá y Cojardín en Cundinamarca. La restricción durará 24 horas. Para más detalles, consulte barrios y límites aquí.

🔴 Plantón por la prestación del servicio de salud para el magisterio

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca (ADEC) convocó para este jueves un plantón sobre las 9:30 de la mañana frente a la sede del Ministerio de Educación. El objetivo del plantón, que durará 24 horas, es rechazar la prestación del servicio de salud para el magisterio de Cundinamarca y sus beneficiarios, pues, en su opinión, el tránsito del nuevo modelo en el departamento ha sido malo.

Recientemente, la representante Jennifer Pedraza aseguró que desde hace tres meses, cuando entró en vigencia este nuevo modelo de salud, la Superintendencia de Salud ha recibido más de 14.500 quejas. “Esto quiere decir que son 170 quejas al día”, aseguró y añadió que, por el momento, hay varios servicios que aún no se han contratado, como los de oncología.

El pasado 1°. de mayo entró en vigencia este nuevo modelo de salud, el cual tiene como objetivo principal eliminar los operadores. De ahora en adelante, la Fiduprevisora, a través del FOMAG, se encarga del sistema de salud para los maestros y sus beneficiarios.

🔴 Termina la Convención Demócrata

Este jueves terminan cuatro días consecutivos de Convención Demócrata en Chicago (EE. UU.), encuentro en el que el partido, en voz de figuras como Barack y Michelle Obama, Bill Clinton y Nancy Pelosi, reafirmaron su respaldo a la candidata Kamala Harris y su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, quien apareció en la noche del miércoles.

La reunión estuvo marcada por los mensajes de agradecimiento al presidente Joe Biden, quien dio un paso al costado para respaldar a Harris; los llamados de atención sobre los riesgos que, a ojos del partido, corre Estados Unidos con la candidatura de Donald Trump; la defensa de la democracia, la gestión migratoria, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros puntos claves de la agenda política.

Trump y Harris se medirán en las urnas el próximo 5 de noviembre.

🔴 Sexta etapa de la Vuelta a España

La cima del Alto de las Abejas será la segunda llegada en subida de la 79 Vuelta a España, en una jornada de media montaña que puede complicar el control de la carrera al equipo del líder, aunque los componentes de la fuga pueden tener muchas opciones de certificarla con éxito.

La sexta etapa llevará al pelotón desde Jerez de la Frontera (Cádiz) hasta Yunquera (Málaga) tras un recorrido de 185,5 kilómetros con la dureza concentrada en la parte inicial que puede convertir en una auténtica locura la primera mitad del itinerario en el que se incluye la ascensión al Puerto del Boyar, que se pasará en el kilómetro 73,4.

Esta sexta etapa se presenta como la primera gran oportunidad para que los aventureros del día pueden culminar con éxito la fuga, una circunstancia de la que todos serán conscientes, por lo que la pugna por entrar en ella se presentará tremendamente dura.

🔴 Jackson Hole, una cita con la Reserva Federal de Estados Unidos

Este jueves comienza el Simposio Económico de Jackson Hole, en Estados Unidos, y todas las miradas estarán centradas en el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, quien dará luces sobre el rumbo de la política monetaria en la primera economía global

.En este punto, la pregunta no es si la Reserva Federal recortará las tasas en septiembre, sino cuántos puntos recortará, teniendo en cuenta que el costo del crédito en Estados Unidos sigue en los niveles más altos en dos décadas.

El discurso de Powell está programado para las 10:00 a. m. (hora local).

🔴 El mercado cultural del FIAV amplía su convocatoria hasta el 22 de agosto

El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) de Bogotá extendió hasta este 22 de agosto la convocatoria nacional para su Mercado Cultural, dirigido a creadores, compañías de artes escénicas, dramaturgos y agencias de representación de diversas regiones de Colombia. El festival, programado del 4 al 14 de octubre de 2024, contará con una rueda de negocios que permitirá a los artistas seleccionados tener reuniones de 12 minutos con programadores nacionales e internacionales para promocionar sus obras, buscar oportunidades de circulación y establecer conexiones profesionales. Los interesados deben registrarse y completar un formulario en la plataforma del mercado, siguiendo los pasos detallados en los términos y condiciones disponibles en el sitio web del Ministerio de Cultura.