Halloween y movilidad en Bogotá, la tormenta Pilar y más en el Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Para empezar el día bien informado, les contamos los hechos que serán noticia en el transcurso del día.

🔴 Cruz Verde dejará de entregar medicamentos No PBS a afiliados de Sanitas

En la noche del lunes, 30 de octubre, Cruz Verde, la cadena de droguerías y farmacias que dispensan los medicamentos a los usuarios de Sanitas EPS, señaló a través de un comunicado que no podrá seguir suministrando medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) de carácter ambulatorio a los afiliados de esa Entidad. Según explicó la empresa, la EPS les debe cerca de 400.000 millones de pesos por cuenta de estos medicamentos que no están incluidos en el PBS. La medida empezará desde el miércoles 15 de noviembre.

Se espera que, durante este martes, 31 de octubre, la EPS Sanitas informe a sus afiliados la ruta que deberán seguir para acceder a estos medicamentos.

🔴 Alerta máxima en Centroamérica

Los países centroamericanos se preparaban desde el lunes para recibir a la tormenta tropical Pilar, que avanza lentamente desde el océano Pacífico y ya deja dos muertos y un desaparecido en El Salvador.

Las lluvias de Pilar, que llegaría a tierra el martes, amenazan las zonas costeras de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

🔴 Crisis en Pakistán

Fecha límite para que los migrantes indocumentados abandonen Pakistán antes de enfrentarse a la repatriación forzosa, entre los que se encuentra más de 1,7 millones de afganos.

🔴 Anuncios sobre movilidad

Este 31 de octubre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, realizará importantes anuncios en materia de movilidad. Las declaraciones las dará de forma presencial desde el Hospital Pediátrico Patio Bonito, ubicado en la calle 10 #86-58, donde este martes entrarán en funcionamiento los servicios de cuidados intensivos y cirugía.

🔴 Anuncios sobre Halloween

La Secretaría de Seguridad, junto a la Policía de Bogotá, anuncian el dispositivo de seguridad especial para la celebración de Halloween en la capital. Serán más de 2.000 funcionarios del Distrito los que acompañarán esta jornada.

🔴 Continúa audiencia contra exgobernador Richard Aguilar

Este martes continúa la audiencia preparatoria contra el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, investigado por presuntas irregularidades en la contratación pública durante su Gobernación (2011-2015). Según la Fiscalía, además de ser investigado por las irregularidades en la contratación del estadio de Bucaramanga, Aguilar habría direccionado la contratación de otras obras y del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

🔴 ¿Seguirá bajando el desempleo en el país?

Este martes, a las 10:00 a. m., el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelará los datos del mercado laboral para el mes de septiembre de 2023. Así se conocerá si el desempleo permanece por debajo del 10 % y sigue bajando frente a agosto, cuando la tasa de desocupación fue del 9,3 %. La encuesta también dará cuenta de las fuentes de ingresos de los colombianos y las características generales, como sexo, edad, estado civil y nivel educativo.

🔴 El Banco de la República decidirá el futuro de las tasas de interés

El Banrep se reunirá para definir si sube, mantiene o baja las tasas de interés del país, que se encuentran en el 13,25 %. En los dos últimos meses el Banco ha dejado igual las tasas, que es el principal mecanismo con el que cuenta para cumplir su meta de atajar la inflación (que fue del 10,99 % en septiembre).

Aunque la inflación ha cedido, poco a poco, el Banco de la República se ha mantenido en su política monetaria, a pesar de la insistencia de diferentes entidades y del Gobierno que piden una reducción en los tipos.

🔴 María Ospina Pizano, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2023

María Ospina Pizano se convierte en la segunda colombiana en obtener este galardón, con su libro “Solo un poco aquí”, luego de que Laura Restrepo lo obtuviera en 1997. Este premio reconoce la excelencia del trabajo literario de las mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. “Solo un poco aquí” es una novela de animales y movimiento: una tanagra migratoria lucha con los desvíos que imponen las luces de la ciudad y sus edificios, una puercoespín huérfana es alimentada con leche humana, dos perras se refugian juntas de sus abandonos y un cucarrón recién salido de la tierra se extravía. El premio se le entregará el próximo 29 de noviembre.

🔴 Hoy se abre la “habitación secreta de Miguel Ángel”

Se lleva a cabo la apertura de la “habitación secreta de Miguel Ángel” la sala en la que el genio renacentista se escondió en tiempos de persecución, dejando en sus muros dibujos al carboncillo que ahora podrán ser apreciados por el público.