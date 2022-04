Hermano de Freddy Rincón dice que el futbolista no iba manejando

Según la versión inicial Freddy Rincón iba en el puesto del copiloto. Foto: Cortesía

Tras el choque de la camioneta que terminó con la muerte de Freddy Rincón el pasado 13 de abril, se ha especulado mucho sobre quién iba manejando a camioneta Ford, en la que se movilizaba el exfutbolista y que se estrelló contra un bus MIO en Cali, luego de que se pasara un semáforo en rojo.

Al respecto, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que el deportista de 55 años sí era quien iba al volante, lo que se habría corroborado en los últimos días. “A esta conclusión se llegó soportada en los forenses de Medicina Legal, en los estudios técnicos y corroborada con los testigos que se encontraban dentro del vehículo y con las cámaras de seguridad que estaban en la zona”.

Esta versión ha sido controversial para la familia, que desde el día de su muerte ha insistido en que el centrocampista se encontraba en el puesto del copiloto, como lo indica el hermano del exfutbolista, Manuel Rincón, quien no cree la versión de la Fiscalía y asegura que se debe buscar a las otras dos personas que iban en el vehículo.

Según Manuel Rincón, “si fuera Freddy manejando y otro fuera el copiloto, el muerto no sería Freddy. De los dos que se bajaron del carro y cogieron un taxi, uno de ellos venía manejando”, manifestó a la revista Semana.

Sumado a esto, el hermano de Rincón hizo fuertes acusaciones a la Fiscalía y manifestó que no confía en la forma y el tiempo en que se han tardado en hacer las investigaciones. “Cómo no se van a dar cuenta de que si Freddy fue el único que murió y los demás todos salieron ilesos, cómo va a ir manejando él. El fiscal está mintiendo, no están investigando bien y van a salir del paso olímpicamente”, reiteró.

Además de Freddy Rincón, en el accidente resultaron heridas dos mujeres. Una de ellas se retiró por su propia voluntad, mientras que la otra fue atendida en un centro asistencial en el que le hicieron una prueba de alcoholemia, que salió negativa. Por su parte, el conductor del bus del MIO sufrió fracturas en la rodilla y tibia de la pierna izquierda, un trauma leve en la cabeza y en el parietal derecho.