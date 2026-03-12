Imputación a Ricardo Roa, el vicepresidente de Paloma Valencia y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Fiscalía imputará a Ricardo Roa por presunto exceso de topes en campaña presidencial de Petro

Este jueves 12 de marzo, la Fiscalía General de la Nación realizará una segunda imputación en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en este caso, por los presuntos excesos en los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El primero en ponerle la lupa al caso fue el Consejo Nacional Electoral (CNE), que adelantó una investigación administrativa en la que encontró que al equipo político del hoy presidente de Colombia entró más dinero del permitido por la ley.

Además, que la campaña no hizo reportes de una megaoperación de pagos a testigos electorales ni de donaciones por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera (USO). El expediente del CNE detalla que Roa y otras personas de la campaña presidencial ocultaron el ingreso de COP 6.011 millones y que sus cuentas sobrepasaron los COP 5.355 millones.

🔴 La decisión vicepresidencial de Paloma Valencia

Sigue la expectativa alrededor de las filas del Centro Democrático y la Gran Consulta por Colombia ante la decisión de la fórmula vicepresidecial de la senadora Paloma Valencia. Aunque ya hay oferta formal a Juan Daniel Oviedo, la decisión se aplazó, nuevamente, y será anunciada este jueves.

La congresista, que obtuvo 3,2 millones de votos en la Consulta del pasado 8 de marzo, analiza diversos escenarios para la fórmula que le acompañaría en su carrera por la Casa de Nariño. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya habría dado el visto bueno a Oviedo, esto a raíz de los 1,2 millones de votos que obtuvo en esa misma jornada electoral.

Además, los otros siete integrantes de la Gran Consulta volvieron a subrayar la necesidad de unidad de ese bloque e instaron a Oviedo y Valencia a anunciar su fórmula para llegar a la primera vuelta. La decisión oficial se conocerá este jueves, en paralelo a otras fórmulas, como la de Sergio Fajardo o las inscripciones de Abelardo de la Espriella y Juan Fernando Cristo.

🔴Desempleo: así comienzan las cifras del año

Hoy, el DANE publica la tasa de informalidad para el trimestre noviembre‑enero; la referencia más reciente es que la informalidad nacional cerró octubre‑diciembre en 55,7 %, mientras que la tasa de desempleo en enero fue 10,9 % a nivel nacional.

La alta tasa de informalidad en el país permitirá ver qué tanto se movió la aguja en el país desde el alza del salario mínimo.

🔴Trump invocará ley de emergencia para facilitar suministro de petróleo

Donald Trump prepara la invocación de la Ley de Producción de Defensa para forzar la reapertura de plataformas marinas en California y acelerar el bombeo de crudo por Sable Offshore con una producción estimada de hasta 60.000 barriles diarios, una jugada destinada a aliviar la escasez global de petróleo y contener la subida de precios durante la guerra con Irán.

🔴Trump promete “acabar el trabajo” en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que Estados Unidos debe “acabar el trabajo” en Irán, al mismo tiempo que reconocía que la guerra le obligará a utilizar “un poco” de las reservas petroleras del país.

Trump volvió a lanzar mensajes aparentemente contradictorios a lo largo de la jornada, en Washington y en dos desplazamientos en feudos electorales, mientras que la guerra golpeaba de lleno a Irán y a países de la región. “No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que acabar el trabajo, ¿no?”, dijo Trump ante partidarios suyos en Hebrón (Kentucky, centroeste).

Poco antes, sin embargo, en una conversación telefónica con el sitio informativo Axios, había asegurado que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán, y que el conflicto terminará “pronto”. “En cuanto [yo] quiera que esto se detenga, se detendrá”, añadió Trump a Axios. Ante periodistas en la Casa Blanca, antes de viajar, el mandatario explicó además que “pronto, muy pronto” habrá “una gran seguridad” en el estrecho de Ormuz.

🔴Guerra en Aracataca: el llamado urgente de organizaciones sociales para frenar los combates

Aracataca se ha convertido en epicentro de la guerra que libran dos grupos herederos del paramilitarismo: el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En medio de esa confrontación ha quedado la población civil, especialmente la comunidad de Serankwa, del pueblo indígena arhuaco, en el área rural de ese municipio del Magdalena.

Frente a esta situación, organizaciones sociales, la diócesis de Santa Marta y defensores de Derechos Humanos enviaron una carta urgente este 10 de marzo a los grupos armados –ambos en una mesa de negociación con el Gobierno Petro– en la que piden detener los enfrentamientos y adoptar medidas humanitarias para proteger a la población civil.

En la misiva, las organizaciones advierten que varias comunidades rurales del municipio atraviesan una situación crítica. Hacen un llamado a que se permita el ingreso de misiones humanitarias y que se declare un cese al fuego.

🔴Marcha de maestros en Bogotá

La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó para este jueves 12 de marzo una jornada de movilización en Bogotá en rechazo a varias medidas tomadas recientemente por la Secretaría de Educación del Distrito.

La concentración principal está prevista desde las 9:00 a. m. en el Centro Administrativo Distrital (CAD), sobre la Av. NQS entre la avenida de las Américas y la calle 26, en la localidad de Teusaquillo. Desde ese punto, los manifestantes avanzarán por la Av. El Dorado hacia el occidente, con destino final en la Secretaría de Educación del Distrito, a la altura de la carrera 66.

La Secretaría de Educación señaló que las clases en los 412 colegios públicos de la ciudad están programadas con normalidad.

🔴Concejo analizará objeciones del alcalde a proyectos de acuerdo que impone restricciones al aborto.

Por otro lado, este jueves 12 de marzo la sesión ordinaria del Concejo de Bogotá estudiará las objeciones presentadas por al alcalde Carlos Fernando Galán al proyecto de acuerdo 340 de 2025 “Ruta por la vida”, de autoría de la concejala Clara Lucía Sandoval, objetado por el Distrito por razones de inconstitucionalidad.

🔴Lo que debe esperar en Deportes

- Daniel Felipe Martínez sigue en la disputa por el primer lugar en la París-Niza. El ciclista colombiano marcha segundo en la clasificación general, a 52 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard.

Se juegan los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League y la Conference League. Los colombianos Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa tendrán acción con Betis cuando enfrenten a Panathinaikos. También, el defensa central de la selección de Colombia, Jhon Lucumí, jugador de Bologna, jugará contra Roma.

Independiente Medellín define su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto paisa empató 1-1 en el partido de ida contra Juventud. Ahora buscará ganar para sellar su paso a la siguiente fase del torneo.

🔴Murió la influenciadora Carol The Warrior en una clínica de Cali

La creadora de contenido Carolina Reyes, conocida en redes sociales como Carol The Warrior, falleció en la tarde de este miércoles 11 de marzo en una clínica de Cali, capital del Valle del Cauca. La joven, oriunda del Chocó, permaneció hospitalizada durante los últimos días mientras enfrentaba complicaciones de salud que se acrecentaron tras un viaje a Brasil.