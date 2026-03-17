Imputación contra Daniel Quintero, vuelve el Congreso, “Champions” y más en El Despertador

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🔴 Situación de Ciudad Roma, a debate en el Concejo

Este martes 17 de marzo, a las 9:00 a. m., la Comisión Segunda del Concejo de Bogotá realizará un debate de control político sobre la situación del barrio Ciudad Roma.

La sesión, que se llevará a cabo en el Recinto los Comuneros, fue citada por los concejales Julián Espinosa y Andrés Darío Onzaga, y contará con la participación de entidades como la Secretaría de Gobierno, el IDIGER y la Empresa de Acueducto.

El debate busca conocer el estado actual del sector, las acciones institucionales y las respuestas frente a las problemáticas que afectan a los habitantes de esta zona de la ciudad..

🔴 Continúa imputación contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, por el caso Aguas Vivas

Este 17 de marzo continúa la audiencia de imputación contra el exalcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero Calle, y otras 12 personas investigadas por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros. Esto, por presuntas irregularidades relacionadas con el predio de Aguas Vivas, un lote de más de 145.000 metros cuadrados.

El origen del caso se remonta a diciembre de 2019, durante la administración de Federico Gutiérrez. En ese momento, la Alcaldía firmó una escritura pública con las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y con el ciudadano Juan Manuel Villegas. En dicho documento, las partes acordaron ceder el predio a cambio de compensar obligaciones urbanísticas.

El lote de Aguas Vivas quedó en la lista de bienes en poder de la Alcaldía de Medellín. Durante el periodo de Daniel Quintero, quien dirigió la ciudad entre 2020 y 2023, se decidió que el predio podría ser utilizado para desarrollar un proyecto denominado “Valle del Software”, un programa de ciencia y tecnología que tendría varios puntos en la capital de Antioquia.

Los dueños originales del lote, el cual había sido entregado de forma gratuita para compensar obras que nunca se realizaron, consideraron que el terreno seguía siendo suyo y reclamaron los títulos del predio. La Alcaldía de Daniel Quintero llegó a un acuerdo con las partes en el que decidió anular la cesión gratuita, lo que implicaba devolver el predio a sus dueños. Además, se pretendía firmar un nuevo negocio jurídico para que la administración pudiera comprar oficialmente el terreno.

🔴 Directores de Parques de América se reúnen en Consejo Regional

Durante esta semana, hasta el próximo 20 de marzo, se llevará a cabo el Consejo Regional de RedParques, una red de conservación que reúne a 23 países para proteger más de 10 millones de kilómetros cuadrados de naturaleza en América.

Directores de Parques de Venezuela, Argentina, Chile y otros países harán parte del encuentro, con el fin de definir el rumbo estratégico de la región. Abordarán temas coyunturales, además de que decidirán el nuevo liderazgo regional de RedParques.

🔴 Disidencia de Mendoza declara “en pausa” la mesa de negociación con el Gobierno Petro

Este lunes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la disidencia de las FARC al mando de Walter Mendoza, anunció que deja “en pausa” la mesa de negociación que adelanta con el Gobierno.

La estructura lo confirmó en un comunicado conocido por Colombia+20 y emitido este 16 de marzo, justo dos días después de que culminara el séptimo ciclo de diálogos en Tumaco (Nariño). Según se lee en el documento, la decisión respondería a la muerte Alexander Rondón, conocido como “Machaco” y miembro de esa estructura, que habría fallecido en medio de un operativo del Ejército. El Ministerio de Defensa dijo que es “falso que la Fuerza Pública haya desarrollado operaciones en la zona, en la fecha señalada, contra esa estructura”.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso dijeron a Colombia+20 que otra preocupación de la delegación de la disidencia es el proceso que se está llevando sobre la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y compromisos presuntamente adquiridos por el Gobierno.

De acuerdo con las fuentes, el Gobierno se había comprometido a trasladar a Geovanny Andrés Rojas, conocido como “Araña”, una vez arrancara la ZUT, pero en los últimos días habría afirmado que no se está en condiciones de cumplir con ese acuerdo. El Gobierno también habría planteado o que solo se trasladen 99 de los 100 miembros de la CNEB (sin Araña) —que estarían en la ZUT de Putumayo— o que la mesa siga sin la Zona de Ubicación.

🔴 Se reanudan funciones del Congreso luego del periodo de vacancia: estos son los temas en la agenda de esta semana

El Congreso reanuda actividades este martes luego de 117 días de pausa que se vieron atravesados por las elecciones legislativas que reformó el mapa del poder a partir del próximo 20 de julio.

Las comisiones primeras tendrán el principal foco de la jornada. Por el parte de Senado, ese recinto dará inicio a la discusión sobre la reforma integral al Icetex que llega con mayorías de Cámara, principalmente de la oposición. Ese proyecto no fue respaldado por la bancada de gobierno que sigue expresando reparos a la iniciativa. También estará en el orden del día la discusión sobre la erradicación de la mutilación genital femenina, que tiene apoyo de todos los sectores.

Por su parte la Comisión Primera de Cámara tendría que reanudar la discusión de la Ponencia para el proyecto de ley que extienda el funcionamiento del Ministerio de la Igualdad que, según la Corte Constitucional, solo puede operar hasta el próximo 20 de junio. Sin embargo, ese texto debe superar cuatro debates en solo tres meses.

Otras salas que sesionarán esta semana son las comisiones Terceras, Séptimas y segundas. Todas anunciarán proyectos para discusión. Las plenarias, por otro lado, también tendrán que anunciar proyectos pero seguramente abrirán debates de orden nacional.

🔴Comienzo del Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Álvaro Hodeg, Wálter Vargas, Rodrigo Contreras, Nicolás David Gómez, Wílmar Paredes y Fernando Gaviria son las carta de Colombia en el Campeonato Panamericano de Ruta que inicia este marte 17 de marzo en Montería, Córdoba.

🔴Se definen los primeros clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League

Hoy Manchester City intentará remontar en su estadio un 3-0 frente a Real Madrid. El Sporting de Lisboa, del colombiano Luis Suárez, tendrá la misma tarea frente al sorprendente Bodo Glimt de Noruega. Chelsea vs. París Saint-Germain (PSG) y Arsenal vs. Bayer Leverkusen serán los otros dos partidos de la jornada.

🔴La caja se agota

ANIF advirtió que con el saldo actual de la Tesorería, cercano a COP 6,6 billones, el Gobierno solo tendría recursos para cubrir cinco días de pagos de funcionamiento y deuda. La deuda bruta cerró 2025 en COP 1.194 billones, equivalente al 64,4 % del PIB, el nivel más alto desde los años noventa.

El mercado ya refleja la tensión fiscal. Los TES (bonos del Estado) se negocian cerca del 14 % y, en el tramo 2029–2035, la curva está invertida, es decir, los bonos con vencimiento en esos años pagan más que los de plazos más cortos, señal de que los inversores piden una prima extra por el riesgo fiscal en ese horizonte, lo que encarece la refinanciación futura.

🔴Trump, disgustado por la falta de cooperación de la OTAN

Donald Trump arremetió contra algunos países por la falta de compromiso con su llamado a proteger los petroleros en el estrecho de Ormuz en plena guerra, después de que las potencias europeas descartaran una misión de la OTAN para reabrir esta vía bloqueada por Irán.

Más de dos semanas después del inicio de la guerra, que estalló con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aumentan las preocupaciones por las consecuencias del conflicto para la economía global.

Trump, quien pidió a su par chino Xi Jinping retrasar un encuentro previsto entre ambos, criticó a algunos países por la tibia respuesta a su llamado para colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, una vía por donde transita un 20% de las exportaciones globales de petróleo y gas licuado.

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró este lunes el presidente estadounidense, que animó a “las demás naciones” a implicarse “rápidamente y con gran entusiasmo”.

En Europa, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó más temprano que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.