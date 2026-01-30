Logo El Espectador
Incendio consume el peaje Bicentenario, ubicado entre Guaduas y Honda

Mientras el cuerpo de bomberos controlaba las llamas, las autoridades prohibieron el paso de vehículos por el sector.

Redacción Colombia
31 de enero de 2026 - 03:00 a. m.
Una emergencia se registro este viernes en la noche en el peaje Bicentenario, ubicado en la vía que conecta a Guaduas con Honda, luego de que -según versiones preliminares- un vehículo se incendiara en este punto estratégico del corredor entre Cundinamarca y Tolima.

Las instalaciones del peaje fueron consumidas por las llamas, lo que llevó a las autoridades a suspender el paso de vehículos mientras se atendía la situación y se garantizaban condiciones de seguridad para los usuarios de la vía.

El Cuerpo de Bomberos de Honda asumió el control de la emergencia y trabajó en la extinción de las llamas, que se propagaron desde la base hacia el techo de la estructura. Imágenes difundidas en redes sociales evidencian la magnitud del incendio y muestran a los funcionarios del peaje evacuados y ubicados a una distancia del lugar.

Hasta el momento, los organismos de socorro no han reportado personas lesionadas ni víctimas fatales. Las pérdidas registradas serían únicamente materiales. Las autoridades continúan evaluando los daños y no se ha informado cuándo se restablecerá completamente la movilidad en este sector.

