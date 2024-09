Incendios en Colombia, arranca la “Champions League” y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Situación de incendios en el país

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizará una rueda de prensa a las 9:30 a.m. para hacer un balance de la situación que se presenta con los incendios en el país. Según el último reporte de esa entidad, en el país hay 23 incendios activos que afectan a cuatro departamentos del país. En lo que va corrido de septiembre se han consumido más de 19.400 hectáreas de bosque. La UNGRD también hablará sobre las acciones que se están adelantando en el marco de esta situación en Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca.

🔴 Universidad Johns Hopkins presenta hallazgos de un estudio de movilidad

Este martes 17 de septiembre, la secretaría de Movilidad y la Universidad Johns Hopkins presentan los resultados de los recientes estudios realizados por la universidad sobre la siniestralidad vial en Bogotá. El estudio destaca la importancia de abordar este problema desde una perspectiva de salud pública.

🔴Resultados contra la extorsión

En el marco de la Operación Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá, da a conocer importantes anuncios con el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), seccional que mostrará los más recientes resultados operativos contra el delito de extorsión. Los anuncios son precedidos por el coronel, Carlos Cárdenas, comandante del Gaula.

🔴Racionamiento de Agua en Bogotá y Soacha

Continúa el racionamiento de agua día de por medio en Bogotá. Este martes 17 de septiembre, a partir de las 8:00 de la mañana, se suspenderá el servicio en la zona 4, que integra barrios de localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y en Soacha, sector Cazucá. La restricción durará 24 horas. La Alcaldía, no obstante, plantea volver a medidas más restrictivas debido a la persistente ausencia de lluvias y alto consumo de los bogotanos. Más detalles del racionamiento aquí.

🔴“No lo tenía en la mira”: nuevos detalles del supuesto plan de asesinato de Trump

Se han conocido nuevos detalles sobre el presunto plan para asesinar al candidato presidencial republicano, Donald Trump. Los investigadores estadounidenses afirmaron que el sospechoso, que portaba un rifle, esperó casi doce horas antes de que lo descubriera el Servicio Secreto, sobre el cual todavía pesan dudas relacionadas con su capacidad de proteger al aspirante a la Casa Blanca, sobre todo después de lo ocurrido en julio, cuando el magnate recibió un impacto de bala en una oreja.

El sospechoso de lo sucedido en Florida el fin de semana se enfrenta a dos cargos federales: posesión de un arma de fuego como delincuente y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. Ronald Rowe, director interino de la agencia, aseguró el lunes que Ryan W. Routh, de 58 años, no tenía al magnate en su campo de visión y no disparó su rifle semiautomático durante el enfrentamiento con el Servicio Secreto. No hay información que indique que él hubiera trabajado en conjunto con alguien más.

🔴Cancelan debate de este martes sobre el Presupuesto General de la Nación

La Comisión Cuarta anunció, a través de una carta, que canceló el debate que estaba programado para este martes 17 de septiembre a las 10:00 a. m. sobre el Presupuesto General de la Nación por instrucciones de la mesa directiva de las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Vale la pena mencionar que el debate alrededor del monto sobre el presupuesto para le próximo año tuvo un resultado que no tiene precedentes en la historia reciente de los presupuestos, pues no hubo consensos para definir una cifra. Las comisiones se dieron hasta el próximo 25 de septiembre para alcanzar un acuerdo.

🔴 El caso de Petro se aplaza de nuevo en el CNE

Este lunes, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) discutieron durante cuatro horas la ponencia presentada por Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) sobre una supuesta violación del tope de gasto permitido en la campaña de Gustavo Petro, por un monto superior a $5.000 millones. Sin embargo, la votación se aplazó nuevamente hasta el próximo 30 de septiembre, por petición de la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, quien ahora tiene el expediente para su revisión.

La defensa del presidente, a cargo de Héctor Carvajal, solicitó suspender el proceso hasta que se resuelva un recurso de nulidad ante el Consejo de Estado, pero esta solicitud fue rechazada. Carvajal también afirmó que el Ejecutivo no acatará la decisión del CNE y consideraría acudir a la CIDH. Además, el órgano electoral negó la reincorporación del magistrado liberal Altus Baquero, visto como un posible aliado de Petro.

🔴Arranca la Champions

Con el fin de dar más emoción a la primera fase del torneo y contrarrestar también la amenaza de una ‘Superliga’, la Champions League arranca este martes con un nuevo formato y con el Real Madrid, vigente campeón, como el gran rival a batir.

Con el nuevo formato, ya no son 32 clubes sino 36. Cada uno de ellos se enfrentará a ocho rivales (cuatro como local y cuatro como visitante) y pelearán por estar más arriba en la tabla de clasificación unificada y poder clasificarse a octavos de final. Los ocho primeros clasificados al finalizar esta liga avanzarán a octavos. Los equipos que queden entre el puesto 9 y el 24 se enfrentarán en un play-off a ida y vuelta por meterse en octavos.