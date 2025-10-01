🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
01 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
Indígenas en frontera entre Colombia y Venezuela protestan por cese a la violencia
Cientos de indígenas motilón-barí marcharon en Cúcuta contra la violencia y el desplazamiento en la frontera colombo-venezolana, escenario de choques entre el ELN y disidencias de las FARC que ya dejan más de 73.000 desplazados.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación