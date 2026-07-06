Se inicia el Congreso Constitucional, continúa el empalme y más en El Despertador

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🔴 Judicial: Inicia el Congreso Mundial de Derecho Constitucional

Desde este 6 de junio en la Universidad Externado de Colombia se llevará a cabo el Congreso Mundial de Derecho Internacional. Hasta el 10 de julio en la universidad se reunirán los constitucionalistas más renombrados del mundo. Dentro de la agenda, se tratarán temas relacionados con la defensa de los derechos humanos, el derecho al acceso al agua, entre otros.

El encuentro será liderado por Hernando Parra, director de la Universidad Externado. Según explicó a este diario, se realizarán grupos de trabajo y charlas en las que se abordarán problemáticas como el cambio climático, la globalización y la evolución de la tecnología como la inteligencia artificial, entre otras.

Dentro de los objetivos está analizar si la Constitución es parte de la solución o parte del problema en medio de un panorama global en el que el papel de la justicia se ha visto debilitado por algunos gobiernos autoritarios.

🔴 Internacional: Cifra de muertos por sismos en Venezuela asciende a más de 3.300

Las autoridades venezolanas continúan con las labores de desescombro en las zonas más afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio. Aunque en los primeros días participaron equipos de rescate de distintos países, la mayoría de las misiones internacionales ya se han desmovilizado o han concentrado sus esfuerzos en la recuperación de los cuerpos que permanecen sepultados bajo los escombros.

El Gobierno de Venezuela informó que el número de víctimas mortales ascendió a 3.342, mientras que 16.740 personas han resultado heridas como consecuencia de los dos fuertes sismos que sacudieron el país. Las nuevas cifras reflejan un incremento frente al balance oficial divulgado previamente, cuando se reportaban 2.954 fallecidos y 16.592 lesionados.

La mayor parte de las víctimas se concentra en el estado de La Guaira, vecino de Caracas, donde la infraestructura quedó gravemente destruida tras los terremotos. En esa región continúan las tareas de búsqueda y recuperación, mientras miles de familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos y los daños causados por una de las peores tragedias naturales registradas recientemente en Venezuela.

🔴 Política: Continúa el empalme entre las administraciones de Petro y De la Espriella

Falta un día para que el ministro delegatario del gobierno de Gustavo Petro entregue a la nueva administración los informes preliminares para iniciar oficialmente el empalme en todos los sectores requeridos.

Aunque el ambiente es tenso y ya ha habido varios choques entre Ávila y el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien lidera el proceso desde el nuevo gobierno, como cada martes y viernes durante las próximas semanas, los delegados se reunirán para este primer balance.

Los parámetros para este empalme quedaron establecidos en la reunión pasada con miras a culminar este tránsito antes del 31 de julio.

Las condiciones fueron marcadas por el gobierno entrante, que pidió tener conocimiento pleno del estado de 22 sectores considerados “claves” y que se enmarcaría en un “empalme anticorrupción”, rótulo que no fue bien aceptado en el actual Ejecutivo.

Por otro lado, Restrepo explicó que el cronograma del proceso de empalme, además de la entrega de los informes del próximo 7 de julio, contempla que “las solicitudes adicionales, aclaraciones y soportes documentales se den entre el 10 y el 21 de julio, dependiendo de la terminación de cada entidad”. Esto quiere decir que “el tope máximo para recibir solicitudes adicionales es el 21 de julio, y que entre el 21 de julio y el 27 de julio tendremos la segunda fase, de tal manera que hacia el 31 de julio nosotros podamos hacer el cierre técnico del proceso de empalme”, precisó.

Asimismo, indicó que presentó una solicitud, que ya fue avalada por el Gobierno saliente, para que toda la documentación entregada tenga como fecha de corte el 30 de julio.

🔴 Bogotá: Metro de Bogotá superó el 80% de avance

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá alcanzó más del 80 % de avance. Así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, quien además indicó que los trenes ya llegaron hasta la Estación 4 (ubicada en la localidad de Kennedy) y alcanzaron una velocidad máxima de 90 km/h. Cabe recordar que cuando entre en operación comercial, la velocidad promedio será de 42,5 km/h y la máxima, 80 km/h.

De acuerdo con el cronograma, para marzo de 2027 ya deben estar terminados los 24 kilómetros de la línea férrea para comenzar la instalación de las redes y, en general, todo el sistema completo que permitirá la operación automática de los trenes.

🔴Deportes: Penúltimo día de los octavos de final del Mundial 2026

En el primer turno del día (2:00 p. m.) Portugal y España protagonizan un duelo estelar para buscar uno de los mejores ocho equipo del mundo. Lamine Yamal, en su primer mundial, será juez de Cristiano Ronaldo en su última Copa del Mundo. Pierda quien pierda, gane quien gane, será una final adelantada de la Copa Mundial de la FIFA.

En el último partido de la jornada (7:00 p. m.) otro de los anfitriones, Estados Unidos se mide ante Bélgica en busca de igualar su mejor participación en un mundial. Todo esto en medio de una polémica con tintes politicos que involucra al presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el presidente estadounidense, Donald Trump.

🔴 Vivir: Hospital de campaña del gobierno colombiano inicia labores en Venezuela

Un hospital de campaña, gestionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Salud de Colombia, inició su funcionamiento en Caracas, con el fin de fortalecer la atención médica a la población damnificada por el terremoto.

El hospital de campaña tendrá capacidad para atender hasta 150 personas por día durante dos meses. En el hospital se prestarán, entre otros, servicios de urgencias y estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos.

La unidad médica será operada por 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para despliegues internacionales, según informó la UNGRD.

🔴 Pódcast

🎙️Escuche el nuevo capítulo del pódcast Pescao Envenenado: De la Espriella empalma los ataques a Petro de la campaña con el inicio de su gobierno 🎙️.

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