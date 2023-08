Intoxicación masiva en colegio de Magdalena: 76 niños tuvieron que ser atendidos

Por la emergencia, colapsó el puesto de salud en San Javier, Sierra Nevada. Foto: Cortesía captura de video

El puesto de salud de San Javier, en la Sierra Nevada, colapsó tras la intoxicación de 76 niños de un centro educativo en el corregimiento de San Javier, en Magdalena. Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con la comida que recibieron del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Tras recibir pollo desmechado, un bollo y un jugo de mora, los menores de edad presentaron inflamación en el rostro, pérdida de sensibilidad en las articulaciones, diarrea, vómito y fiebre, por lo que se buscó la atención médica para los niños, en el centro médico del corregimiento.

Según explico Alexandra Cabezas, secretaria de Salud de Ciénaga, a la Opinión Caribe, la administración municipal se enteró por el “rector de la Institución Educativa del corregimiento de San Javier, que solicita atención médica ante una intoxicación masiva de estudiantes del plantel, al parecer por alimentos en mal estado. Inmediatamente, se activó el equipo de respuesta inmediata para atender la situación”, manifestó la funcionaria.

El puesto de salud de San Javier de la Sierra no dio abasto para atender la contingencia, pues, según explicó una de las madres a RCN Radio: “el único centro de salud que tenemos, no cuenta con un médico presencial, solo tiene dos enfermeras, no tenemos insumos ni medicamentos, nada más hay tres camillas, la situación aquí, en el corregimiento de San Javier de La Sierra, es crítica en materia de salud, porque no tenemos derecho a enfermarnos”.

Casi una centena de niños debieron ser atendidos en colchonetas y sillas, como se puede observar en algunos videos difundidos en redes sociales.

Ante lo ocurrido, este viernes 4 de agosto se reunieron los administradores del PAE y funcionarios de las secretarías de salud y de educación de Ciénaga, para determinar acciones, entre las que se estipuló darle prioridad a la atención de los niños, así como “ya fueron trasladados hasta el corregimiento en mención, el equipo médico y las medicinas necesarios para que se empiece de manera inmediata el tratamiento, mientras se entregan los resultados microbiológicos de los exámenes, que determinarán las causas de la enfermedad”.

Recientemente, se presentó un caso similar en la Institución Educativa Distrital Ondas del Caribe de Santa Marta, donde 22 estudiantes resultaron intoxicados con alimentos del PAE.