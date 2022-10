Jesús Abad Colorado y su nuevo testimonio en imágenes de la guerra en Colombia

Los cuatro tomos de 'El Testigo' serán lanzados en Colombia en la edición número 10 del Festival Gabo, que se realizará el 21, 22 y 23 de octubre en Bogotá.

En Colombia, es difícil no haber sido tocado por la guerra o, por lo menos, no encontrar sus estragos en la misma familia. Y aunque muchos escogen la venganza o el rencor contra el conflicto, Jesús Abad Colorado tuvo claro desde sus primeros años de vida que debía cambiar el horror por el perdón. Lo que no sabía, era que la vida lo llevaría a ser el testigo del dolor y el fotógrafo de las víctimas que deja la violencia.

Jesús Abad Colorado es periodista egresado de la Universidad de Antioquia y uno de los fotógrafos que mayor y más cercana cobertura le ha dado a la guerra en Colombia desde la mirada de las víctimas. Responder con perdón e incluso, con visos de esperanza, ante el conflicto armado que ensombreció al país durante más de 50 años, no es fortuito. Es algo que aprendió en casa.

Colorado nació en Medellín, siete años después del asesinato de su abuelo y su tío, y de la muerte de su abuela. Nació en 1967, luego de que su padre huyera de San Carlos, Antioquia debido a la guerra bipartidista entre conservadores y liberales, con la promesa de encontrar un empleo en la capital antioqueña y un lugar para su familia.

De la misma guerra entre azules y rojos surgió el amor: su madre provenía de una familia conservadora y su padre de una liberal, hecho que no les impidió reconocer que todo colombiano era igual a otro y así, educar a Jesús Abad, como él mismo asegura, desde la solidaridad.

Fue en la Universidad de Antioquia, la misma en que su padre trabajó, que conoció la labor periodística y decidió mezclar la tinta con una cámara Contax. Producto de esta decisión, trabajó como fotoperiodista en el diario El Colombiano y luego publicó obras como Relatos e imágenes: el desplazamiento forzado en Colombia (1997), Desde la prisión, realidades de las cárceles en Colombia (2006), Mirar la vida profunda (2015), ‘El Testigo’ (2018).

En reconocimiento a su trabajo, ha sido galardonado con la Orden de Caballero del Congreso de la República y El Bastón de Mando de las Madres de la Candelaria en el 2014, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, ganado en tres oportunidades.

Sin embargo, siempre tuvo presente que se trataba de un trabajo riesgoso. Efectivamente, fue víctima de un secuestro en 1997 cuando, engañado por las Farc, se trasladó a un lugar para el supuesto rescate de unos alcaldes. Tres años más tarde fue abordado por el ELN, guerrilla que quemó el vehículo en el que se transportaba. Adicionalmente, el periodista cuenta que en una oportunidad estuvo cerca de ser asesinado entre San Carlos y San Rafael, la tierra de sus padres, pero logró salvarse por orden de un comandante militar de las AUC con el que ya había hablado años atrás.

Hoy, después de su largo recorrido por los pueblos olvidados de Colombia, la selva hostil y los lugares impactados por las balas, presentó en Estados Unidos los cuatro tomos de su libro ‘El Testigo’, obra que lanzará en su país en la edición número 10 del Festival Gabo, que se realizará el 21, 22 y 23 de octubre en Bogotá.

“Aquí están las víctimas que han sido banalizadas y que yo aprendí a enfocar, a ver con mi ojo y con mi corazón. Aquí las registré y las documenté para que nadie pueda decir después que no supo lo que ocurrió”, fueron sus palabras en la apertura de la colección.