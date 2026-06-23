Juega la Selección Colombia, Martha Peralta libre, escrutinios y más en El Despertador

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🔴 ¡Juega la selección de Colombia por la Copa Mundial de la FIFA!

El combinado nacional se enfrentará a la República Democrática del Congo este martes desde las 9:00 p. m., en el marco de la segunda fecha del certamen mundialista.Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan motivados tras su victoria 3-1 contra Uzbekistán en el debut, resultado que los dejó en una posición favorable dentro del Grupo K. Ahora, la Tricolor buscará sumar un nuevo triunfo que le permita asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final.El reto no será sencillo, ya que el conjunto africano también necesita puntos para mantenerse en la pelea por avanzar de ronda. Colombia, por su parte, espera ratificar su buen momento futbolístico y dar un paso más hacia los objetivos trazados en esta Copa del Mundo.

🔴 CNE continuará proceso de escrutinios presidenciales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudará el proceso de escrutinios de segunda vuelta durante la jornada de este martes. El órgano dará continuidad a las audiencias en las que se presentan los informes municipales y departamentales de las elecciones del pasado 21 de junio.

Desde ese organismo han insistido en el avance de la fase municipal que está a una pocas mesas de culminar en todo el país. De forma paralela los departamentos que ya finiquitaron esa instancia, hacen los propio con los escrutinios departamentales y que son la antesala a la fase nacional que encabezan los magistrados del CNE.

A pesar de las numerosas impugnaciones, más de 57.000 han sido lideradas por el Pacto Histórico, de momento las reclamaciones no han tenido lugar, y, de hecho, la mayoría han sido resueltas. El principal problema estaría en las votaciones del exterior, que desde el Pacto Histórico reclaman que sean escrutadas, en su totalidad, en territorio colombiano.

🔴 Estados Unidos suspendió de forma temporal las sanciones al petróleo de Irán

Estados Unidos anunció este lunes que suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní, y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio. “Todas las transacciones” que antes estaban “prohibidas” relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní “están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00H01”, hora de Washington, indicó una licencia publicada en el sitio del Departamento estadounidense del Tesoro.El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que este lunes ya cotizaba en torno a los USD 80 el barril —tras haber alcanzado un pico de USD 126 a finales de abril a causa de la guerra—, cayó a USD 77,5 luego del anuncio.La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

🔴 Martha Peralta quedó en libertad tras indagatoria en Corte Suprema por caso Ungrd

La senador del Pacto Histórico Martha Peralta fue dejada en libertad después de haber sido capturada desde el pasado jueves 18 de junio en medio de la indagatoria que rendía ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Cristina Lombana, quien lidera las pesquisas contra la congresista por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dio la orden que se mantuvo vigente todo el fin de semana en el que se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Han sido días difíciles sin ver a mis hijos, sin poder votar, pero bueno, voy a a recobrar fuerzas para seguirme defendiendo”, dijo a su salida del alto trubunal. A Peralta se le señala e investiga por, supuestamente, haber participado en el direccionamiento de contratos relacionados con maquinaria amarilla para el departamento de La Guajira. El alto tribunal adelanta pesquisas, dentro de otras cosas, por el el interés que habría tenido la congresista una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por un valor de COP 2.170 millones que se usó para la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas que servirían para obras de recuperación en Riohacha (La Guajira).

También, ha sido señala como la presunta “articuladora” del entramado al interior del Congreso para conseguir votos a favor de proyectos de Gobierno. El nombre de Peralta ha aparecido en otros procesos, como le que avanza contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. En la audiencia de imputación en contra los exaltos funcionarios del Ejecutivo, la fiscal María Cristina Patiño la mencionó como una de las presuntas “articuladoras” del entramado para asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno..

🔴 Los gremios ya tienen lista para De la Espriella

Abelardo de la Espriella aún no se instala en el Palacio de Nariño y los gremios económicos ya trazaron prioridades: energía, hidrocarburos, inversión y turismo. La agenda refleja cuatro años de fricciones con el sector privado durante la administración Petro y ahora se convierte en un pliego de urgencias.

El Niño amenaza los embalses y Acolgen pide prender térmicas para ahorrar agua; Naturgas advierte que la oferta de gas y petróleo no alcanza; la ACP denuncia que la inversión en exploración cayó 42 % mientras la región avanza; y ANIF alerta que la economía crece más por consumo que por inversión. Turismo, por su parte, reclama política de Estado tras generar USD 11.000 millones en 2025.

El nuevo Gobierno llega con déficit fiscal de 5,3 % del PIB y un Congreso sin mayorías claras. La lista de los gremios no es nueva, pero esta vez el margen para aplazarla es más estrecho que nunca.