23 de diciembre de 2025 - 10:04 p. m.
¿Jurídicamente cómo se deben hacer los regalos?
En esta época de fin de año, cuando los regalos se multiplican y algunos son especialmente costosos, muchas personas no saben que la ley pone límites y exige trámites específicos para ciertas donaciones. Aquí se lo explicamos.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación