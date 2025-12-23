Logo El Espectador
23 de diciembre de 2025 - 10:04 p. m.

¿Jurídicamente cómo se deben hacer los regalos?

En esta época de fin de año, cuando los regalos se multiplican y algunos son especialmente costosos, muchas personas no saben que la ley pone límites y exige trámites específicos para ciertas donaciones. Aquí se lo explicamos.

