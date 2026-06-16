¿Jurídicamente qué es un tío y qué obligaciones tiene?

Los tíos suelen ser figuras determinantes en la vida familiar, pero ¿sabe qué implican legalmente estos lazos? Basados en el Código Civil, en este Tip Legal le explicamos por qué esta relación se define como un parentesco de consanguinidad en línea transversal en tercer grado. Además, le contamos cuáles son las realidades sobre las obligaciones de alimentos y los derechos de herencia entre tíos y sobrinos