La absolución de Uribe, Galán citado al CNE, marchas convocadas por el gobierno y más en El Despertador

Resume e infórmame rápido

🔴 El expresidente Álvaro Uribe fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió el 21 de octubre al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esto, tres meses después de que, en primera instancia, fuera hallado culpable de ambos delitos y condenado a 12 años de detención domiciliaria.

En esta determinación judicial participaron los magistrados Manuel Antonio Merchán, quien actuó como ponente; Alexandra Ossa; y María Leonor Oviedo, quien se apartó de la decisión. Tras revisar la sentencia de primera instancia, el Tribunal concluyó que Uribe no cometió ninguno de los delitos.

Luego del fallo, Álvaro Uribe, desde su finca en Rionegro (Antioquia), aseguró: “Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad”. Asimismo, expresó su agradecimiento y apoyo a quienes lo acompañaron durante el proceso.

🔴 Gobierno promueve nuevas marchas en respuesta a Trump

El presidente Gustavo Petro convocó a marchas para este viernes, a las 4:00 p.m. en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Lo hizo tanto a través de su cuenta en X como en el Consejo de Ministros: “Una coyuntura anterior alrededor de las relaciones entre gobierno de los Estados Unidos y Colombia. No solo invito a toda la ciudadanía a encontrarse en la Plaza de Bolívar el viernes. La manifestación que espero sea inmensa por la soberanía, por la dignidad de Colombia, en respuesta a la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca del presidente Trump como de sus amigos más directos”.

“Es muy paradójico que con lo que ha alcanzado el gobierno colombiano contra los narcotraficantes, tengamos un ataque tan brutal, mentiroso y calumniador como el que viene de unas figuras políticas de los Estados Unidos, no todas. Entre ellas, lamentablemente, la del presidente Trump, que actúa con vísceras y no con cerebro”, afirmó el presidente.

Se trata de un nuevo pulso en las calles en la antesala de la consulta del Pacto Histórico para escoger a su candidato único y cuando desde el uribismo también están planeando manifestaciones.

🔴 Alcalde Galán fue citado al CNE por proceso que pide su revocatoria

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó al alcalde Carlos Fernando Galán a una audiencia pública este miércoles 22 de octubre a las tres de la tarde, con ocasión de la radicación interpuesta por el concejal de la Colombia Humana, Jairo Avellaneda, quien busca revocar por firmas la elección del alcalde Carlos Fernando Galán.

Avellaneda detalló que el Comité inscriptor “explicará los motivos de la insatisfacción generalizada y el incumplimiento al plan del gobierno por parte del alcalde”. Para la revocatoria, el cabildante señaló que está a la espera de la entrega de formularios por parte de la Registraduría y así recolectar el requisito mínimo de 1 millón de firmas.

🔴 Reapertura parcial del Louvre luego del millonario robo de sus joyas

El Museo del Louvre reabre parcialmente sus puertas este miércoles, tres días después del robo que dejó como saldo ocho joyas de la corona francesa desaparecidas. La Galería de Apolo, escenario del golpe, seguirá cerrada por un tiempo indefinido mientras se evalúa la seguridad y se analizan los rastros dejados por los cuatro ladrones que actuaron en apenas siete minutos.

La presidenta del Louvre, Laurence de Cars, comparecerá este miércoles ante el Senado en medio del debate sobre la seguridad del museo. Los investigadores continúan recopilando pruebas, incluyendo los indicios dejados por los delincuentes, quienes accedieron a la primera planta mediante un montacargas estacionado a la vista del público en el flanco sur del museo.

🔴 Rodrigo Paz vence y será presidente de Bolivia con 54% de votos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia oficializa este miércoles los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que el centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se consagró vencedor con el 54% de los votos frente al 45% obtenido por el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. Este resultado consolidó un cambio significativo en la política boliviana, tras casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS) y su líder Evo Morales.

Rodrigo Paz, senador de centro-derecha, asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre, prometiendo un enfoque equilibrado que mantiene programas sociales para las poblaciones vulnerables mientras impulsa el crecimiento del sector privado. Paz dominó en seis de los nueve departamentos que componen Bolivia, destacándose en La Paz con un 65,6% de votos y en Potosí y Cochabamba con más del 60%, mientras que Quiroga tuvo mejores resultados en Santa Cruz, Beni y Pando.

🔴La tormenta Melissa continúa su avance en el mar Caribe

La tormenta tropical Melissa, ubicada sobre el oriente del mar Caribe, continúa su desplazamiento. Colombia mantiene el estado de alerta de ALISTAMIENTO para los departamentos de La Guajira y Magdalena, incluyendo las islas cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se mantiene el estado de AVISO para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó (Golfo de Urabá) y continúa el estado de alerta de VIGILANCIA para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

🔴¿Cómo están los costos del transporte de carga?

Este miércoles 22 de octubre se publicarán los resultados del Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) elaborado por el DANE. Este es un indicador que mide las variaciones promedio de precios de los bienes y servicios necesarios para la movilización del transporte de carga por carretera en Colombia. Este índice refleja cómo cambian los costos logísticos y operativos relacionados con el transporte por carretera, incluyendo combustibles, peajes, insumos, mantenimiento y reparación, entre otros.

Los últimos resultados, publicados en septiembre, mostraron que para el mes de agosto de 2025, el ICTC aumentó un 0,13 % respecto a julio de 2025. Y a esta variación contribuyó principalmente el costo de los combustibles, con un total de 0,12 puntos porcentuales.

🔴Colombia va por su primera victoria en el Mundial Femenino Sub-17

La selección femenina sub-17 de Colombia busca recuperarse de su mal arranque en el Mundial. El combinado nacional debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2025 el fin de semana con una dura derrota 4–0 contra España, actual bicampeona del mundo y gran favorita al título. El encuentro se disputó en el estadio de Rabat, sede única del torneo que se juega en Marruecos.

Colombia, obligada a sumar, buscará remontar la situación este martes 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora Colombia), cuando enfrente a Costa de Marfil en la segunda jornada.

El duelo será clave para mantener vivas las aspiraciones de avanzar, ya que a la siguiente fase clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. El partido se podrá ver a través de ditu, la aplicación gratuita de Caracol Televisión.