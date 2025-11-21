La caída del nombramiento de Múnera, cronograma del salario mínimo y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La caída del nombramiento de Múnera

El Consejo de Estado declaró nula la resolución que nombró a Leopoldo Múnera, el 5 de junio de 2024, como rector de la Universidad Nacional.

¿Qué viene para la Universidad Nacional? Hay varias lecturas. Por un lado, en horas de la noche de este jueves, 20 de noviembre, Leopoldo Múnera se pronunció en un video en el que dejó clara su posición: “Voy a respetar la sentencia del Consejo de Estado”, dijo.

Otras voces, sin embargo, han sugerido que, como “no está en juicio la legalidad de la designación de [Ismael] Peña”, le correspondería asumir la rectoría. Así lo cree un exmagistrado del Consejo de Estado que conversó con El Espectador, pero que prefirió que se reserve su identidad.

🔴 Cronograma del salario mínimo 2026

Este viernes, el Ministerio de Trabajo dará a conocer el cronograma oficial de las discusiones para definir el salario mínimo que regirá en 2026. La mesa de concertación, integrada por Gobierno, empresarios y sindicatos, tendrá su primera reunión el 1 de diciembre, en la que se empezarán a evaluar las cifras de inflación, productividad y costo de vida que servirán de base para la negociación.

Fedesarrollo ha planteado un aumento cercano al 7 %, mientras que desde el Gobierno se ha mencionado la posibilidad de que alcance COP 1,8 millones, lo que marcaría un incremento de dos dígitos.

🔴 Juzgado ordena a la DIAN abstenerse de embargar a Reficar

El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena amparó, de manera transitoria, los derechos fundamentales de la Refinería de Cartagena (Reficar), parte del Grupo Ecopetrol, y ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abstenerse de embargar a la empresa por más de COP 1,3 billones.

Esta decisión fue anunciada por el Juzgado el pasado 20 de noviembre, luego de que Reficar presentara una tutela con la que buscaba frenar el cobro billonario, pues este pondría en riesgo la seguridad energética del país.

Según la DIAN, el cobro a la Refinería de Cartagena se da por la presunta falta del pago del impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % sobre las importaciones de diésel y gasolina entre 2022 y 2024, incluidos los productos que salen de la refinería. Sin embargo, para Reficar, el cobro es ilegal, ya que el IVA no se habría generado al no existir una base gravable previamente fijada por el Ministerio de Minas y Energía, como lo exige el Estatuto Tributario, aseguran.

🔴 Cancillería se comprometió a avanzar en liberación de colombianos en Venezuela

Este jueves en Villa de Rosario (Norte de Santander), la Cancillería se reunió con familiares de los colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela. En el encuentro estuvieron el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, y representantes de la Defensoría del Pueblo. Las familias plantearon sus preocupaciones alrededor de la falta de comunicación durante meses e incluso años con los connacionales, así como las condiciones en las que están.

Entre los compromisos que trazó el Minexteriores está el de entregar un documento de guía humanitaria a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. De igual forma, señalaron que adelantarían “todas las gestiones para garantizar la titularidad de derechos de los colombianos detenidos en Venezuela”.

🔴 Debates de proyectos de acuerdo en Bogotá

Desde las 9:00 a. m. este viernes, en el Recinto Los Comuneros, se llevarán a cabo varios debates en los que se discutirán dos iniciativas clave: la creación de áreas de lactancia materna en el espacio público asociado al sistema de transporte de Bogotá y la formulación e implementación de la estrategia distrital de primeros auxilios psicológicos. A estos espacios asistirán representantes de diversas entidades distritales, entre ellas las secretarías de la Mujer, Salud e Integración Social, entre otras.

🔴 Reunión Trump-Mamdani

Este viernes se espera que el presidente Donald Trump y el entrante alcalde de Nueva York, el izquierdista Zohran Mamdani, se reúnan en la Casa Blanca.

El alcalde electo dijo que está “listo para lo que sea que ocurra”.

En el pasado, Trump ha amenazado con deportar a Mamdani a Uganda, su país natal, y lo ha señalado erróneamente de ser comunista. Pero el alcalde electo de Nueva York aseguró el jueves que trabajaría con “cualquiera para hacer la vida más asequible” a los habitantes de la ciudad más grande del país.