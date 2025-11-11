La inflación, el retorno de Vargas Lleras y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 La inflación subió por cuarto mes consecutivo

Durante octubre, los bolsillos de los colombianos sintieron de nuevo el aumento de los precios. Ese mes, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 5,51 % anual, superior al 5,1 % de septiembre y también por encima de lo que proyectaban los analistas (5,47 %).

De las 12 divisiones que mide el DANE, comer fuera de casa fue lo más caro: restaurantes y hoteles varió 7,61 %. Le siguieron educación (7,34 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,64 %). Bucaramanga fue la ciudad con el mayor ajuste, con 6,17 %. En el otro extremo, Santa Marta, con el menor (4,06 %).

🔴 Vargas Lleras y Cambio Radical definen futuro electoral

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparecerá en el escenario político y electoral para darle línea a su partido, Cambio Radical, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El jefe opositor, quien estuvo ausente del debate durante varios meses por procesos médicos, reunirá a su bancada y a figuras cercanas al partido para responder el interrogante de quiénes serán sus representantes en los próximos comicios de marzo y mayo.

El encuentro se llevará a cabo este martes 11 de noviembre en Bogotá y contará con la participación del director del partido, Germán Córdoba, y de otro de los jefes naturales del mismo, Fuad Char. Aún hay un interrogante sobre si Vargas tomará las banderas presidenciales o las delegará. Voces del partido le dijeron a este diario que la posible candidatura aún no está descartada, pero que depende completamente de su estado de salud.

🔴 Presidente Gustavo Petro ordenó bombardeo contra disidencia de alias “Mordisco” en el Guaviare

El presidente Gustavo Petro ordenó bombardear a alias “Iván Mordisco”, jefe de la disidencia de las Farc del Estado Mayor Central. Así lo confirmó a través de su cuenta en X, antes Twitter, en respuesta a una publicación reciente del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciando los operativos en Guaviare.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”, escribió Petro.

Horas antes, el ministro Sánchez anunció también en esta red social que, desde la madrugada de este lunes 10 de noviembre, las Fuerzas Militares y la Policía están ejecutando la operación ofensiva en las selvas del Guaviare.

“Contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este departamento. Operación en evolución”, se lee en la publicación del ministro, en la que además compartió una imagen con información sobre alias Iván Mordisco.

🔴 Sigue la audiencia contra el segundo procesado por homicidio del estudiante Jaime Moreno

Este lunes se surtió la primera fase de la audiencia de garantías, contra Ricardo Rafael González Castro, segundo procesado por la muerte del estudiante Jaime Moreno. En esta se le formuló imputación por los delitos de homicidio agravado en coautoría, los cuales no aceptó. Pasadas las 7:00 p. m., luego de que la Fiscalía expuso los detalles de la investigación, la diligencia fue suspendida. Esta se reanudará este martes, a las 2:30 p.m., para discutir sobre la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra González. El delito por el que llevarán a juicio al procesado contempla una pena que oscila entre los 400 y 600 meses de prisión. Es decir, entre 40 y 50 años. El primer procesado por este crimen comparecerá también ante un juez.

🔴 Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, fue trasladado a la nueva cárcel de seguridad de Noboa

El exvicepresidente correísta, Jorge Glas, figuró entre los primeros 300 presos trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, construida a iniciativa del presidente Daniel Noboa con el objetivo de que sea el emblema de su política de seguridad contra líderes del crimen organizado, a similitud del modelo carcelario puesto en marcha por Nayib Bukele en El Salvador contra los pandilleros.

“Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, escribió el presidente en redes sociales junto a unas fotografías de Glas al llegar a las instalaciones de la denominada Cárcel del Encuentro. A él se le vio dentro de su nueva celda con la vestimenta naranja que el Gobierno impone a los presos de sus cárceles.

El Senado aprueba el acuerdo para reabrir el gobierno de Estados Unidos.: esto es lo que viene

El Senado aprobó el lunes por la noche una ley para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, después de que unos demócratas se alejaran de la directriz del partido y optaran por unirse a los republicanos, respaldando un paquete de gastos que omite un asunto clave: la financiación del seguro médico para miles de estadounidenses.

La medida pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde se espera que se debata a partir del miércoles. El estrecho margen republicano y la intensa oposición demócrata podrían dar lugar a una votación muy ajustada. El presidente Trump indició que firmará lo acordado.