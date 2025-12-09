Las movidas de esta semana en la JEP, el futuro de MinIgualdad y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Semana movida en la JEP por casos de Urabá, UP y secuestro

Este martes, a las siete y media de la mañana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), convocó a una rueda de prensa para hacer anuncios claves sobre los macrocasos 04 (Situación territorial de la región de Urabá) y 06 (Victimización de miembros de la Unión Patriótica).

Según la JEP, adicionalmente se darán declaraciones de los magistrados sobre los procesos.

Asimismo, la para esta semana se tiene programado que entre el 10 y 11 de diciembre se adelante la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad del antiguo Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc. En esa diligencia, por primera vez en la historia del país, dice la jurisdicción, antiguos exmandos medios de esa estructura guerrillera son llamados por la JEP a reconocer en público su responsabilidad por los secuestros cometidos en Santander, y algunas zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar.

🔴Gobierno lanza nuevo intento para salvar al cuestionado Ministerio de Igualdad en el Congreso

Para la mañana de este martes está previsto que las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado se vuelvan a reunir para intentar tramitar el proyecto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscar un salvavidas jurídico para el Ministerio de la Igualdad, una cartera que se creó durante la actual administración y que ha estado rodeada de múltiples polémicas. La razón de este debate es que la Corte Constitucional advirtió que hubo inconvenientes en el trámite legislativo cuando se le dio vida a esta cartera, por la cual ya han pasado tres ministros —la vicepresidenta Francia Márquez, Carlos Rosero y el actual Juan Carlos Florián—, y le dio un plazo al Ejecutivo para subsanarlos.

Y aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, viene trabajando en la búsqueda de los apoyos para que ese ministerio no se tenga de disolver, la oposición también se organizó y advirtió que dará el debate para que la iniciativa no pase. En la Comisión Primera de Senado los ponentes son Clara López (Pacto Histórico), León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Carlos Benavides (Pacto Histórico), Julio Elías Chagüi (La U), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Paloma Valencia (Centro Democrático), Fabio Raúl Amín (Liberal), Julián Gallo (Comunes) y Germán Blanco (Conservador). Y los de la Cámara son Karyme Cotes (Liberal), Pedro Suárez (Pacto Histórico), Delcy Isaza (Conservador), Gersel Luis Pérez (Cambio Radical), Hernán Cadavid (Centro Democrático), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Jorge Eliécer Tamayo (La U), Luis Alberto Albán (Comunes), Marelen Castillo y Orlando Castillo (curul de paz).

La oficialidad dice que hay ponencia positiva para avanzar y que, desde su óptica, es una cartera necesaria para profundizar proyectos y políticas que acaben con la desigualdad en diversos frentes. Pero la oposición, que también ya tiene el documento con el que busca el hundimiento de la iniciativa, advierte que esa cartera es un fortín burocrático que no ha dado resultados.

🔴 Las cifras de lesionados por pólvora durante la primera semana de diciembre

El Instituto Nacional de Salud (INS) dio a conocer el balance de lesionados por pólvora en Colombia durante la primera semana de diciembre. En estos primeros siete días del mes, se registraron 279 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional. De acuerdo con la entidad, esto representa una reducción del 28,3 % con respecto al mismo corte en 2024.

“Las principales ciudades con los mayores casos son Medellín, con 25; Cúcuta, 8; Montería, 6; Pasto, 7; Manizales, Pereira y Armenia, 4; Popayán, Riohacha y Valledupar, 3″, informó el INS, a través de un comunicado.

Se espera que esta semana disminuyan las cifras, frente a lo sucedido el año anterior.

🔴 Segunda Vuelta por la Alcaldía de Miami: González vs. Higgins

Este martes se celebra la segunda vuelta de las elecciones locales en Miami, donde Emilio González, empresario de tendencia republicana, y Eileen Higgins, comisionada demócrata registrada, disputan la alcaldía de la ciudad. Ambos candidatos obtuvieron los mayores respaldos en la primera ronda de noviembre, González con el 38 % y Higgins con el 32 % de los votos, superando a otros seis aspirantes en una contienda reñida que refleja la polarización política local.

González, exiliado cubano y veterano de la aviación militar, apuesta por una gestión proempresarial, reducción de impuestos y mayor seguridad pública, atrayendo al voto hispano-conservador y republicano que domina en barrios como Little Havana. Higgins, por su parte, enfatiza políticas progresistas como vivienda asequible, protección ambiental frente al cambio climático y equidad social.

🔴 Los trabajadores del Louvre entrarán en huelga por las malas condiciones del museo

Tres sindicatos del museo del Louvre, en París, convocaron una “huelga prorrogable” a partir del 15 de diciembre para protestar contra las “condiciones de trabajo deterioradas” y los “recursos insuficientes”.

Al robo ocurrido en el Louvre se sumó esta semana el cierre de una galería debido a un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias. Por esto, los trabajadores afirmaron que protestarían para presionar por la recuperación del museo.

El llamado a la huelga del personal fue convocado por los sindicatos Confederación General de Trabajo (CGT), Sud y Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), y fue “votado por unanimidad” en una asamblea general, con unas 200 personas, el lunes por la mañana en el auditorio del Louvre, precisó la CGT.

🔴 Se cumplen 10 años de la Sudamericana de Santa Fe

Un 9 de diciembre, pero de 2015, Santa Fe conseguía la Copa Sudamericana en El Campin contra Huracán. La celebración, que cumple 10 años, es hasta el momento la única en manos de un equipo colombiano. Una hazaña que solo el tiempo le ha dado su verdadero valor.

El encuentro se tuvo que resolver en los lanzamientos desde el punto penal. Todo inició con una atajada de Zapata a Mauro Bogado y siguió con un penal anotado por el “10” argentino y capitán, Omar Pérez. Huracán volvió a fallar desde los 11 pasos y Luis Manuel Seijas puso la tanda 2-0 a favor del club colombiano.

Fue en ese momento que llegó el primer y único acierto del visitante desde los penales, pero el posterior gol de Leyvin Balanta ya tenía contra las cuerdas al equipo gaucho. Una presión que no pudo soportar Patricio Toranzo, quien estrelló su cobro en el palo superior del arco defendido por ‘Rufay’ Zapata.

Esto finiquitó la serie, la cual se saldó 3-1 a favor de Independiente Santa Fe, haciéndolo, por primera vez, campeón de la Copa Sudamericana.

En El Espectador tendremos un especial con varias historias y entrevistas exclusivas con algunos de los protagonistas.