La UNGRD mantiene la recomendación de evacuar aguas abajo de Hidroituango

ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA ENERGÍA*** AME6398. ITUANGO (COLOMBIA), 20/10/2022.- Fotografía aérea que muestra el proyecto Hidroituango, ubicado sobre el río Cauca entre Ituango y Puerto Valdivia, el 13 de octubre de 2022 en el departamento de Antioquia (Colombia). En una caverna perforada bajo una montaña de la Cordillera Occidental miles de obreros trabajan las 24 horas del día para poner a tiempo en operación la central hidroeléctrica de Ituango, que será la mayor de Colombia y cuya construcción ha estado rodeada de dificultades y polémicas. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Después de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de Twitter hace unos días que antes de prender cualquier turbina en el proyecto Hidroituango se tendría que realizar una evacuación preventiva en los municipios aguas abajo, este sábado comenzaron a conocerse detalles de la dimensión que podría tener esa operación. En un Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado en Puerto Valdivia, Antioquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó una serie de recomendaciones a Empresas Públicas de Medellín (EPM).

En el PMU de este sábado estuvieron autoridades como el Ministerio de Ambiente, el Ejército, la Procuraduría General, la Cruz Roja y representantes de la comunidad. Al inicio de la reunión, Javier Pava, director de UNGRD, señaló que la entidad llegaba con una recomendación: un plan de evacuación preventivo que involucraría municipios como Puerto Valdivia (corregimiento de Valdivia, un municipio antioqueño con más de 13 mil habitantes) y Taraza, otro municipio. Pava señaló que según estimaciones iniciales esta evacuación afectaría a alrededor de cuatro mil familias.

Puede ver: Por lluvias se desbordó quebrada de la vereda Cacicazgo en Suesca, Cundinamarca

Aunque esa es la recomendación de la UNGRD en representación del gobierno nacional de Gustavo Petro, Pava señaló que tiene que ser responsabilidad de EPM establecer el plan para hacer efectiva la evacuación y adelantó que la instrucción de la evacuación quedará contenida en una resolución que emitirá la institución.

El gerente de general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, se pronunció sobre la evacuación al inicio del PMU: “No hay riesgo de colapso, eso no existe en esta etapa del proyecto. La entrada en operación del proyecto lo que hace es disminuir el riesgo, esto solo va a entrar cuando sea seguro y confiable. Como tenemos monitoreo constante, a la menor alerta, suspendemos la entrada en operación. En ese escenario, la evacuación para nosotros es innecesaria”. Aun así, y preguntado al final, Carrillo dejó la puerta abierta.

“Vamos a estudiarlo. Pensamos que tenemos todos los protocolos para que no pase ninguna emergencia. Si se quiere hacer una evacuación preventiva, vamos a analizar la resolución porque no nos la han comunicado. La analizaremos, y si eso genera tranquilidad a las comunidades, al gobierno nacional, por supuesto, pero lo importante es que no contaminemos de política estos escenarios”, dijo el gerente general de EPM, quien pidió en varias oportunidades “no contaminar con política”.

Puede ver: Choque en vía Caucasia–Yarumal: cinco muertos en el inicio del puente en Antioquia

“Tengo la confianza de que fue hecha por técnicos, que la política no contamina estos escenarios técnicos. Reitero lo que he dicho en todos los escenarios: el proyecto va a entrar pronto de manera confiable y segura. Nosotros no vamos a poner ni una sola vida en riesgo”. Carrillo agregó que EPM tiene protocolos y está listo para reaccionar: “(…) Esperemos que la institucionalidad bride y permita que EPM pueda entrar como le corresponde: privilegiando la vida, el medio ambiente y sin riesgos”.

Como ya se dijo, fue el propio presidente Gustavo Petro el que pidió esta medida preventiva. También en Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien controla EPM, aseguró que la operación se haría, aunque también le pidió tiempo. “Esperamos tener éxito en el próximo PMU sobre estas medidas y, en especial, sobre el tiempo adicional solicitado para realizar pruebas sin ser sancionados”. Y es que EPM tiene el próximo 30 de noviembre como plazo para comenzar a producir energía, tal como se comprometió ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Si no lo hace, tendría que pagar una multa de alrededor de 170 millones de dólares.

Puede ver: Animales en abandono: las otras víctimas del fuerte invierno en Bogotá

Es una discusión en la que incluso ha terciado el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, que señaló en las últimas horas que las pruebas para la entrada de la operación de Hidroituango “deben hacerse todas y con tranquilidad, sin tener una espada de Damocles sobre EPM y los funcionarios que deben tomar la decisión de iniciar la operación de la hidroeléctrica”. Lo claro, al parecer, es que tras la finalización del PMU de este sábado, lo más probable es que EPM tenga que iniciar una evacuación, aunque eso no sea lo que haya considerado al principio como lo más necesario.