14 de julio de 2026 - 09:12 p. m.
Las mascotas sí pueden usar los ascensores de los edificios, lo dijo la Corte Constitucional
Las personas que habitan o residen en conjuntos y edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal suelen enfrentarse a múltiples controversias, especialmente en lo referente al uso de las zonas comunes en compañía de sus mascotas. En este Tip Legal le explicamos de qué depende.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación