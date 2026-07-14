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14 de julio de 2026 - 09:12 p. m.

Las mascotas sí pueden usar los ascensores de los edificios, lo dijo la Corte Constitucional

Las personas que habitan o residen en conjuntos y edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal suelen enfrentarse a múltiples controversias, especialmente en lo referente al uso de las zonas comunes en compañía de sus mascotas. En este Tip Legal le explicamos de qué depende.

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Germán Áxel Navas

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