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01 de septiembre de 2026 - 09:00 p. m.

Las mascotas tienen derecho a la seguridad en los edificios, lo dijo la Corte Constitucional

En este Tip Legal le explicamos qué ha dicho la Corte Constitucional sobre el derecho de las mascotas a contar con condiciones de seguridad en los edificios y conjuntos residenciales.

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Germán Áxel Navas

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