Alertas electorales, la posibilidades para el salario mínimo y más, en El Despertador

🔴 Los riesgos para elección de las curules de paz

La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre un aumento significativo del riesgo extremo por fraude y violencia en los municipios que integran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), donde se elegirán las 16 curules destinadas en el Acuerdo de Paz para las víctimas del conflicto.

Según el nuevo mapa de riesgo electoral, esta categoría creció 46,5 % frente a las elecciones de 2022, al pasar de 43 a 63 municipios. El informe identifica que, de los 168 municipios donde se votarán por estas curules, 103 (61,3 %) presentan algún nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y violencia.

El análisis por factores de violencia muestra una alta coincidencia entre riesgo electoral y presencia de grupos armados ilegales, en particular del Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, así como estructuras residuales y alianzas criminales regionales.

El informe también alerta sobre riesgos logísticos derivados de afectaciones de la temporada de lluvias que afecta al país. En total, 2.884 puestos de votación se ubican en zonas de alerta roja por fenómenos climáticos, donde están habilitadas más de 5,5 millones de personas, equivalentes al 13,4 % del censo electoral.

🔴Siguen señalamientos de presidente Petro por formularios E-14

El presidente Gustavo Petro volvió a señalar los procedimientos que se aplicarán en el conteo de votos para las elecciones del próximo 8 de marzo (consultas presidenciales y al Congreso), asegurando que se podría estar abriendo la puerta al fraude si en los formularios E-14 se dejan las casillas en blanco de aquellos colectivos y candidato que no obtengan votos.

Según dijo el mandatario, “dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. La casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

En medio de esa controversia, el registrador Hernán Penagos manifestó que esa instrucción no es nueva, y, de hecho, se ha impartido por décadas, debido a que la misma facilita los procesos e divulgación, conteo, escrutinio y digitalización de los votos. El funcionario recalcó que se busca entregar las garantías a todos los sectores y candidatos.

🔴El futuro del salario mínimo

El Gobierno tiene plazo esta semana para reaccionar frente a la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto del aumento del salario mínimo para 2026. De cara a este miércoles 18 de febrero, una de las posibilidades jurídicas es que el Ejecutivo presente un recurso de súplica ante la misma corporación, con el fin de que se revise la medida cautelar adoptada por la Sección Segunda.

Este recurso le permitiría al Gobierno exponer nuevamente sus argumentos sobre la legalidad del incremento del 23 % (decretado en diciembre de 2025) y buscar que se reconsidere la suspensión mientras se estudia de fondo la demanda.

De paso, la presentación de esta figura también podría darle margen de tiempo adicional al Ejecutivo en medio del plazo de ocho días que le dio el alto tribunal para expedir un decreto alterno que fije un salario mínimo temporal.

🔴Aseo de Bogotá, en la mira

El Concejo de Bogotá realizará este miércoles 18 de febrero, a las 9:00 a. m., un debate de control político sobre los puntos críticos de arrojo clandestino de basura y el avance del nuevo modelo de aseo, a partir de las proposiciones 587 de 2025, 154 y 002 de 2026.

La citación, impulsada por los concejales Juan David Quintero, David Saavedra Murcia y Julián Rodríguez Sastoque, busca evaluar la implementación del esquema de recolección. Al debate asistirán directivos de la UAESP, secretarios distritales y representantes de los organismos de control. Durante la sesión se revisarán las fallas del sistema y las medidas para mejorar la limpieza en la ciudad.

🔴 Congreso peruano elige nuevo presidente interino tras caída de Jerí

Tras la destitución de José Jerí el martes 17 de febrero, el Congreso de Perú elegirá este miércoles 18 a las 6:00 p. m. al nuevo presidente del Legislativo, quien asumirá automáticamente la Presidencia interina hasta el 28 de julio, fecha de posesión del ganador de las elecciones generales del 12 de abril. Fernando Rospigliosi, actual presidente encargado, convocó la sesión extraordinaria, pero ha rechazado asumir el cargo.

Esta crisis acelera la elección del octavo presidente en menos de una década, profundizando la inestabilidad que ha caracterizado a Perú desde 2018 con destituciones sucesivas de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora Jerí. El nuevo interino enfrentará el reto de estabilizar el país rumbo a las elecciones del 12 de abril, en un contexto de 36 candidatos fragmentados y baja confianza ciudadana en las instituciones.

🔴Verónica Alcocer, de la admiración a la princesa Diana, a los focos del gobierno Petro

El poder de Verónica Alcocer no fue solo simbólico en los primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, sin embargo, a meses del final de la primera presidencia de izquierda en Colombia, su figura vuelva bajo y no parece probable que quiera que la vuelvan a apuntar los reflectores. Escuche el nuevo capítulo de “Perfil Sonoro”, el pódcast sobre perfiles de El Espectador:

🔴 Junior de Barranquilla vs. América de Cali en Liga Betplay

Atlanticenses y vallecaucanos se medirán por la séptima fecha de la Liga Betplay 2026-I. El estadio Romelio Martinez en la puerta de oro de Colombia será el escenario para un partido que ha cobrado mucha relevancia desde la gran final del segundo semestre de la Liga Aguila 2019, la cual ganó América y significó su primer título liguero luego de pasar cinco años en la segunda división del fútbol colombiano.

🔴Jornada de playoffs de UEFA Champions League

La Champions League continúa con cuatro encuentros de ida para comenzar a decantar a los clasificados a octavos de final. Qarabag Agdam, del colombiano Camilo Durán, recibe a Newcastle United con la intención de dar el golpe en Baku, capital de Azerbaiyán. Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, Club Brujas vs. Atlético de Madrid y Bodo Glimt vs. Inter de Milán son los demás cotejos.