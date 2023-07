Lo que se sabe de la muerte del joven en Bucaramanga que derivó en duras protestas

Daniel Ibañez, de 22 años, había estudiado varios semestres de topografía en el SENA de Floridablanca. Foto: Archivo Particular

La indignación por la muerte del motociclista Daniel Ibáñez, de 22 años, dejó este miércoles una larga jornada de disturbios y bloqueos en Bucaramanga y Floridablanca. Diez personas fueron capturadas por hechos de vandalismo contra la sede de la Dirección de Tránsito y varios vehículos que se encontraban en cercanías a la sede de la Alcaldía de Bucaramanga.

Los detenidos, según informó el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también deberán responder por alteraciones contra el orden público, como bloqueo de vías y quema de llantas.

De momento se sabe que los hechos ocurrieron cuando agentes de Tránsito instalaron un operativo de control sobre el carril exclusivo de Metrolínea (Sistema público de transporte), sentido sur-norte. Al ver a los uniformados, Daniel Ibáñez, quien se movilizaba en una moto Bajaj Pulsar 200, azul y de placa DWZ-57D, intentó evadir el puesto, pero en hechos confusos cayó y chocó contra el pavimento, lo que provocó su muerte inmediata.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, dijo que ya comenzaron las indagaciones para esclarecer la muerte del joven: “Iniciamos investigación disciplinaria al agente de tránsito involucrado en los hechos lamentables de ayer que nos dejan un joven fallecido en la vía Floridablanca - Bucaramanga. Ya ha rendido declaraciones ante la Fiscalía. Solicité avanzar de manera URGENTE en la investigación para esclarecer los hechos”.

El mandatario también señaló que las autoridades están a la espera de conocer videos contundentes que den cuenta de lo que sucedió durante el operativo. “La información que tengo es que el muchacho observa el puesto de control, se detiene y toma una decisión de acelerar su vehículo para esquivar tanto al agente como el cono y parece ser que pisa un separador”, señaló en diálogo con Blu Radio.

Sobre la hipótesis que circuló en redes de que uno de los agentes le había lanzado al joven un cono, lo que derivó en su caída y posterior muerte, el alcalde señala que no hay evidencia de que esto haya sucedido: “Se ha creado esa información de que le lanzan un cono. Eso es un cono grande, que tiene un peso importante, a la velocidad a la que se mueva esta persona no da para que realmente haya una maniobra de movilizar con una mano el cono. No hay esa evidencia. Yo esperaría que rápidamente Fiscalía o Policía puedan dar ese parte”.

Cárdenas hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a las autoridades pertinentes si tienen videos exactos del momento que ayuden a determinar lo que sucedió.