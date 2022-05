Lo que se sabe del misterioso robo de 15 computadores en la Alcaldía de Medellín

Imagen de referencia. Varias personas en redes sociales relacionaron el hecho con la salida de Daniel Quintero de la Alcaldía de Medellín Foto: Pixabay

Las autoridades en Medellín investigan el robo de 15 computadores en la oficina de la Plaza Mayor, de la Secretaría de Hacienda de la capital de Antioquia. El hurto ocurrió en la noche del pasado jueves, 13 de mayo, y la denuncia fue hecha en la mañana del sábado en cuanto los funcionarios no encontraron los portátiles en su lugar de trabajo.

En las investigaciones, las autoridades han confirmado que, en las cámaras de video seguridad del 123, se ven algunos vehículos y personas sospechosas. Por lo que la secretaria de Gobierno y Gestión de Gabinete de la Alcaldía de Medellín aseguró que ya fueron identificados los responsables del hurto y que ya fue expedida una orden de captura contra los sujetos.

Gracias a nuestro sistema de cámaras identificamos autores del hurto de 15 computadores de la Sec Hacienda. Autores tienen orden de captura previa por hurto. Gracias a nuestro sistema de ciberseguridad la información se encuentra a salvo y alojada en la nube y no en computadores. — María Camila Villamizar Assaf (@camivillamizar) May 16, 2022

Por su parte, Óscar Hurtado, secretario de Hacienda de Medellín, indicó que en los equipos portátiles no había información sensible sobre las finanzas de la ciudad. “Es importante anotar que por las políticas y procedimientos de seguridad informática de la Alcaldía la función de estos equipos no es almacenar información, sirven como herramienta para procesar la información que se almacena en los servidores”, señaló el secretario.

Hurtado hizo esta aclaración luego de que en redes sociales varias personas relacionaran el hecho con la salida de Daniel Quintero de la Alcaldía de Medellín y la entrada de Juan Camilo Restrepo, quien al tomar el cargo anunció que iba a realizar una auditoría.

Entre las personas que cuestionaron el hecho y lo relacionaron con la llegada de Restrepo se encuentra la exfiscal Claudia Carrasquilla, quien fue directora Seccional de Fiscalías de la ciudad y señaló el hecho como “extraño”

Que extraño, fue el hurto de los computadores de la Secretaría de Hacienda, que es donde se dispone el manejo de los recursos del municipio. Justo a la llegada del Alcalde encargado. ¿ Que pretenden? pic.twitter.com/803tc70DsA — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) May 15, 2022

Ante el hecho, Juan Camilo Restrepo ordenó a las autoridades, el pasado 14 de mayo, adelantar la investigación para determinar la razón del robo y quienes son los responsables el hecho. “He ordenado a la Policía de Medellín que investigue el hurto de 15 computadores al servicio de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Medellín”, señaló en su cuenta de Twitter.

He ordenado a la @PoliciaMedellin que investigue el hurto de 15 computadores al servicio de la Secretaría de Hacienda de la @AlcaldiadeMed. Lo más importante es verificar, garantizar y proteger la privacidad de la información que se tiene frente a los ciudadanos de Medellín. — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) May 15, 2022

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá designó un grupo de investigadores de la policía judicial y de inteligencia para investigar lo ocurrido y recopilar información, ya que el sitio cuenta con vigilancia privada las 24 horas.

“En este lugar se lograron recaudar importantes elementos materiales probatorios y evidencia física del sistema de cámaras, no solamente de la Plaza Mayor, también de la ciudad de Medellín y algunas de cámaras privadas”, señaló José Galindo, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá.