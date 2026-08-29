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29 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.

Los desaparecidos de la coca: la lucha de la comunidad indígena awá por sanar su territorio

Colombia tiene el mayor registro de víctimas de desaparición forzada en América Latina con cerca de 136.000 casos. Al menos 950 de estas personas habrían estado involucradas en labores relacionadas a cultivos de uso ilícito en el momento de su desaparición. En el municipio de Tumaco, el mayor productor de coca durante las últimas dos décadas en el país, la comunidad indígena awá libra una batalla por recuperar a los desaparecidos y sanar su territorio ancestral.

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