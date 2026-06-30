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30 de junio de 2026 - 08:00 p. m.

¿Los divorcios declarados en el extranjero producen efectos en Colombia?

Con ocasión de fenómenos como la migración, no son pocos los casos en los que colombianos se divorcian ante jueces de otros países. En consecuencia, surge el interrogante de si esas sentencias producen efectos jurídicos en Colombia. En este Tip Legal le explicamos de qué depende.

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Germán Áxel Navas

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