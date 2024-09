Los efectos del paro, la denuncia de Petro sobre Pegasus y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Gobierno y transportadores seguirán negociando

No hubo humo blanco en la mesa de negociación entre Gobierno y transportadores de este miércoles, por lo que el paro continúa.

Hasta el momento, las partes llegaron a un acuerdo: suspender los incrementos en el diésel más allá de los $1.904 que entraron en vigor el pasado 31 de agosto. Ahora bien, los delegados del Gobierno y de los gremios de transportadores tendrán que acordar de cuánto será el incremento en lo que resta del año y su periodicidad.

La última oferta del Gobierno fue eliminar el aumento de $1.904 que se definió la semana pasada y realizar un ajuste de $200 mensuales hasta sumar $800 en diciembre. Los gremios rechazaron la propuesta y afirmaron que sólo aceptarán un aumento de $400.

Se espera que los diálogos se reanuden este jueves en horas de la mañana.

🔴 Los efectos del paro

Bogotá se prepara para una cuarta jornada de paro. Además de las afectaciones a la movilidad, al sector de la educación, y al gremio comercial, la administración distrital se encuentra preocupada por los posibles desabastecimientos en alimentos y combustible que podría enfrentar la ciudad.

Si bien, el flujo de combustible está garantizado para la operación del transporte público, ya que la Policía ha escoltado los vehículos que llevan el hidrocarburo a los puntos de recarga, algunos municipios de Cundinamarca ya presentan contingencia por la falta de combustible. En concreto, los municipios de Subachoque y Tenjo, han tenido que limitar el acceso a sus estaciones de servicio, y racionar la gasolina, debido al poco flujo de este recurso que entra a los territorios. Pero la situación, además, parece ser una constante en el departamento. De acuerdo con el gobernador Jorge Rey, ya se empieza a reportar escasez de oxígeno y materiales médicos en algunos hospitales del departamento, mientras que el suministro de combustible se ha reducido en un 25% en las estaciones de servicio.

Algunos alimentos, por otro lado, ya comienzan a escasear en la despensa bogotana y de los municipios aledaños. Aunque las centrales de abastos informaron de que hay reservas de algunos alimentos para sortear esta semana, la Sociedad de Agricultores de Colombia informó que productos como el huevo y el pollo quedaran totalmente escasos durante los próximos 2 días. Asimismo, millones de litros de leche que se producen en el departamento se han perdido, ya que los carrotanques que la transportan no han podido llegar a sus destinos veredales. Lo mismo sucede con otros productos agropecuarios que se han cosechado y se pierden con el paso de las horas debido a los bloqueos.

🔴 Petro exige investigar compra de programa espía

El presidente Gustavo Petro pidió en la noche de este miércoles, a través de una alocución que pidió en medio de la crisis que desató el paro camionero, que se investigue judicial y administrativamente la presunta compra por $11 millones de dólares de “Pegasus”, un software de espionaje israelí. El mandatario anotó que este habría sido adquirido por el Gobierno Nacional, entonces en cabeza de Iván Duque, durante el estallido social y justo antes de las campañas presidenciales para espiar a “la principal fuerza opositora”. Petro también indicó que, además de pedirle a la UIAF que remita la información del caso a la Fiscalía General, le solicitó al general de la Policía Nacional, William Salamanca, ubicar el software y entregarlo al ente investigador.

🔴 Lo que se sabe de la carta de Edmundo González a la Fiscalía venezolana

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que recibió “una comunicación” del abogado del líder opositor Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, luego de que el jurista denunciara que no pudo introducir un documento que explicaba la inasistencia del antichavista a las tres citaciones emitidas como parte de una investigación en su contra.

A través de Instagram, Saab, quien sostuvo una reunión con el abogado, no dio detalles sobre la comunicación ni aclaró si se trataba del documento que Haro no logró introducir horas antes ante la Fiscalía, en el que se hace un llamado a “no criminalizar” ni “judicializar” hechos políticos que, en cambio, “deben debatirse y discutirse en el terreno de la política y no” en el de “la persecución política”.

Pese a que oficialmente no hubo referencia al contenido de la carta, medios de comunicación han dado a conocer un documento, con sello de recibido por el Ministerio Público, que sería el documento en cuestión. Allí, González explica que no ha comparecido por una falta de fundamento en las citaciones y por “motivos que atañen al interés público”. Detalla que no tuvo responsabilidad en la recopilación y publicación de las actas de votación del 28 de julio (día de los comicios), que, en todo caso, los testigos electorales tienen derecho a acceder a dichos documentos de escrutinio. Añadió que públicamente ha sido prejuzgado por “altos voceros gubernamentales” y que su presencia ante la Fiscalía podría “intensificar aún más la tensión social”.

🔴 Tras el tiroteo en Georgia, un joven de 14 años será acusado de asesinato

Un estudiante de 14 años abrió fuego en su escuela secundaria de Georgia, Estados Unidos, matando a dos estudiantes y dos maestros. El adolescente se entregó rápidamente después de la intervención de la Policía y “será acusado de asesinato”, declaró a la prensa Chris Hosey, director de la Oficina de Investigación del estado.

El alguacil del condado de Barrow, Jud Smith, informó que el sospechoso “se rindió y se echó al suelo” después de que lo confrontaron los agentes de recursos escolares. Las autoridades lo identificaron como Colt Gray y aseguraron que él será procesado como adulto. A la espera de conocer la identidad de los lesionados y fallecidos, Smith agregó: “Me duele el corazón por nuestra comunidad”.

Este incidente fue el episodio de violencia escolar más letal en la historia de Georgia. De hecho, según datos del Centro de Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela de Posgrado Naval, entre principios de 1970 y junio de 2022 se han producido unos 70 tiroteos en escuelas primarias y secundarias del estado, pero ninguno fue tan letal como el del miércoles.

🔴 Corte Suprema reincorpora tres candidatos a Procuraduría que fueron descartados

En una sesión extraordinaria, la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia reincorporó a su lista de aspirantes a tres juristas que habían quedado por fuera de la terna, que se presentará ante el Senado para la elección del reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría. Los candidatos son: Mónica Cifuentes, Jorge Armando Otálora y Julio Mauricio Romero. Con esta decisión, el listado quedó conformado por 25 candidatos.

Los nombres de los tres aspirantes quedaron fuera del listado presentado por el alto tribunal el pasado 13 de agosto. Posterior a esa selección, se abrió un espacio para que los candidatos que no fueran elegidos en ese primer filtro presentaran sus reparos y observaciones. La Corte, entonces, decidió darle un vistazo a los recursos de los tres abogados, los cuales fueron aceptados.

En el caso de Cifuentes, por ejemplo, la Corte identificó un error en las fechas que adjuntó la jurista respecto a la diligencia de sus declaraciones juramentadas y la de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. En el caso de Otálora, señaló el alto tribunal, no se acreditó el documento de ausencia de parentesco con magistrados de las altas cortes. Todos errores que fueron “superados” en la revisión de los recursos, según indicó el alto tribunal.

🔴 Llega la edición número 14 del Festival de Cine Verde de Barichara

Del 19 al 22 de septiembre llega la edición número 14 de Festiver, el Festival de Cine Verde de Barichara que este año tendrá en competencia 4 largometrajes nacionales, 12 internacionales; 15 cortos nacionales y 15 internacionales y 6 producciones de animación de diversos países.

“Festiver trae este año a Barichara una muestra diversa y vibrante. Son 52 películas en competencia, en cinco categorías que nos narran historias sobre vida silvestre, ecosistemas, conservación, cambio climático, trabajo de comunidades y sobre las múltiples formas en las que la gente de diversos lugares trabaja y se relaciona con su entorno”, cuenta Nórida Rodríguez, directora ejecutiva de Festiver.