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22 de junio de 2026 - 09:32 p. m.

¿Los esposos son parientes? Esto dice la ley

Existe una duda muy común en el derecho de familia. Esta es una duda muy común en el derecho de familia, en este Tip Legal le explicamos qué dice el Código Civil sobre las tres modalidades de parentesco (consanguinidad, afinidad y civil).

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Germán Axel Navas

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