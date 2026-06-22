22 de junio de 2026 - 09:32 p. m.
¿Los esposos son parientes? Esto dice la ley
Existe una duda muy común en el derecho de familia. Esta es una duda muy común en el derecho de familia, en este Tip Legal le explicamos qué dice el Código Civil sobre las tres modalidades de parentesco (consanguinidad, afinidad y civil).
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