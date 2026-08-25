“Los recursos para prevención siempre aparecen tarde”: exgerente del FOREC

Everardo Murillo, exgerente del FOREC, en Cali, cuatro días después del sismo de 2026. Foto: Bastian Mühling

Cuatro días después del terremoto del 10 de agosto, Everardo Murillo llega a Cali con un chaleco beige. “Lo he lavado, pero lo tengo desde hace 25 años”, dice el experto en riesgo y desastres. Tras el terremoto de 1999 en sus tierras, el quindiano fue el gerente del Fondo para la Recuperación Social del Eje Cafetero (FOREC), el modelo económico en el cual el actual presidente Abelardo de la Espriella se está inspirando para atender el terremoto.

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