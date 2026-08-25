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“Los recursos para prevención siempre aparecen tarde”: exgerente del FOREC

Everardo Murillo, exgerente del Fondo para la Recuperación Social del Eje Cafetero, compara la atención de la actual emergencia con otras y explica por qué pronto podría surgir una competencia por los fondos de ayuda internacional.

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Bastian Mühling
Bastian Mühling
25 de agosto de 2026 - 12:03 p. m.
Everardo Murillo, exgerente del FOREC, en Cali, cuatro días después del sismo de 2026.
Everardo Murillo, exgerente del FOREC, en Cali, cuatro días después del sismo de 2026.
Foto: Bastian Mühling

Cuatro días después del terremoto del 10 de agosto, Everardo Murillo llega a Cali con un chaleco beige. “Lo he lavado, pero lo tengo desde hace 25 años”, dice el experto en riesgo y desastres. Tras el terremoto de 1999 en sus tierras, el quindiano fue el gerente del Fondo para la Recuperación Social del Eje Cafetero (FOREC), el modelo económico en el cual el actual presidente Abelardo de la Espriella se está inspirando para atender el terremoto.

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Bastian Mühling

Por Bastian Mühling

Periodista y becario del International Journalist Program (IJP) 2026. En El Espectador trabajo en la sección Internacional. En Alemania escribo sobre política digital e inteligencia artificial para el Süddeutsche Zeitung Dossier. Estudié parte de mi carrera en periodismo en la Universidad de Antioquia en Medellín.bmuhling@elespectador.com

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