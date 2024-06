Ley estatutaria de educación, marchas de Fecode, y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¿Se hundirá la ley estatutaria de educación?

Este 19 de junio es el último chance que tiene el proyecto de ley estatutaria de educación de ser discutido en la plenaria del Senado. De no llevarse a cabo ese debate, se hundiría por completo. Al ser una ley estatutaria, no puede ser discutida en sesiones extras.

Aunque el Ministerio de Educación esperaba que fuese incluida en el orden del día, eso no sucedió. Sin embargo, hay una posibilidad lejana: que los congresistas acepten integrarla, algo que no parece probable en una sesión de los partidos de oposición.

Mientras todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollan los debates, Fecode saldrá de nuevo a las calles.

🔴 Este miércoles continúan las marchas de maestros en Bogotá

Fecode, la federación que reúne sindicatos de maestros a nivel nacional, anunció que los docentes saldrán a marchar de nuevo. Líderes del gremio hicieron un llamado para que profesores y profesoras se manifiesten en contra del proyecto de ley estatutaria de educación.

Cabe recordar que el pasado lunes 17 de junio miles de maestros salieron a las calles de múltiples ciudades del país para mostrar su posición frente a la mencionada reforma que plantea el gobierno Petro. Sin embargo, pese a la masiva convocatoria, la cual solamente en Bogotá reunió cerca de 22.000 personas, según cifras del Distrito, el Gobierno Nacional insiste en la importancia del trámite. En respuesta, Fecode convocó una nueva movilización este miércoles 19 de junio, último plazo para que se apruebe o no la reforma de la discordia.

Puntos de encuentro

En Bogotá, Fecode anunció cuatro puntos de encuentro en donde, a partir de las 9:00 a.m., se reunirán miles de maestros que marcharán hasta la Plaza de Bolívar:

El Planetario de Bogotá, en la carrera 7 con calle 26.

La Secretaría de Salud, en la calle 13 con carrera 32.

La sede de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) Sur, en la carrera 8C con 1a.

En el Centro de Memoria Histórica, ubicado en la calle 26 con carrera 19b.

🔴 Eurocopa 2024

Las selecciones de Alemania, la anfitriona, y Suiza tratarán este miércoles de dejar sellada su clasificación para los octavos de final de la Eurocopa. Esto en caso de que las dos selecciones ganen sus respectivos partidos contra Hungría (11:00 a.m.) y contra Escocia (2:00 p.m.). Croacia y Albania, del Grupo B, jugarán a las 8:00 a.m.

🔴 Vuelta a Colombia

El ciclista Wilson Peña (Team Sistecrédito) se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia, disputada entre Mariquita y el Alto del Sifón, que contó con un recorrido exigente de 116 kilómetros. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) sigue liderando en la clasificación general y aventaja por 44 segundos a Wilson Peña (Sistecrédito) y por 48 a Diego Camargo (Forte Petrolike – Androni Giocattoli).

La Vuelta a Colombia continuará este miércoles con la disputa de la quinta etapa, jornada extensa de 195,6 kilómetros con salida en Manizales y llegada al municipio de Buga, Valle del Cauca.

🔴 El impuesto predial unificado retoma debate

Este miércoles, a las 8:00 a.m., se discutirá el proyecto de Ley sobre el impuesto predial unificado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. El proyecto pretende limitar cuánto puede aumentar el impuesto de la propiedad y ofrecer opciones de pago para quienes tengan dificultades con este impuesto.

Todavía hay dos artículos del proyecto que necesitan ser aprobados y se deben considerar las nuevas propuestas de los congresistas.

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, subrayó que la meta no es subir el impuesto, sino definir un máximo en lo que se puede cobrar de predial el próximo año, debido a los efectos negativos del reciente ajuste en el valor oficial de las propiedades (catastro).

🔴 La Fiscalía acusará al coronel Carlos Feria por su presunta participación en irregularidades durante el polígrafo realizado a Merelbys Meza

A las 8:00 de la mañana, ante el juez penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía acusará al coronel Carlos Alberto Feria, quien fuera jefe de Protección de la Casa de Nariño. ¿El motivo? Su supuesta participación en las irregularidades que se presentaron en la prueba de polígrafo realizada a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de Laura Sarabia, cuando la funcionaria era jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.

Entre los delitos por los que Feria sería llamado a juicio estaría peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. De acuerdo con las pesquisas adelantadas hasta el momento, el coronel Feria, al parecer, habría ordenado a sus subalternos encontrar una suma de dinero que se perdió al interior de la vivienda de la exjefa de gabinete.

Para cumplir ese objetivo, señala el ente investigador, Feria, además, habría dispuesto el vehículo que trasladó a Meza al edificio Galán, en donde se le practicó la prueba del polígrafo. La Fiscalía señala que el capitán Elkin Augusto Gómez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohorquez, quienes también serán acusados, retuvieron el celular de la niñera para sustraer información y, una vez ella lo desbloqueó al finalizar la diligencia, se lo arrebataron.

🔴 Cámara enviará comunicado a Senado en queja por proyectos que se hundirán en cuarto debate

En la plenaria de la Cámara de Representantes, algunos congresistas recriminaron que el Senado no haya finalizado el orden del día previsto para la sesión citada este martes, cuando también ocurrió el debate de control político a Carlos Ramón González, el director del Departamento Nacional de Inteligencia. El representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal) pidió a la mesa directiva de la corporación legislativa que presentara un comunicado a la cámara alta para exigirle que cumpliera con su trabajo.

”En el Senado, a las 5:30 de la tarde levantan la sesión sin siquiera haber tocado el orden del día de proyectos, a sabiendas de que hay proyectos en cuarto debate que están a punto de hundirse, que quedan dos sesiones para lograr aprobación y lograr conciliaciones”, señaló. “Es que si nos hunden los proyectos con votos aquí ninguno de nosotros se pone bravo, nosotros sabemos cómo es esto, pero el dolor de que un proyecto se hunda por falta de trámite es impresentable y realmente es una falta de respeto con la Cámara de Representantes que nosotros tengamos que ir a mendigar que a nosotros nos paren bolas”, agregó.

La congresista Piedad Correal, del mismo partido que Losada, señaló que se sienten “mendigando” y afirmó que el Senado no los “está agendando y no está trabajando”. Además, cuestionó que la cámara alta no estuviese tan dispuesta a seguir sesionando “hasta altas horas de la noche” como sí lo haría la Cámara.

🔴 Ola de calor en Estados Unidos llegó antes de lo esperado

Una ola de calor comenzó a azotar el noreste de Estados Unidos y podría batir récords de temperatura en los próximos días, según advirtieron el martes las autoridades, mientras los incendios arrasan en el oeste del país. Esta ola de calor se asentará y persistirá sobre la región de los Grandes Lagos, el valle de Ohio y el noreste durante los próximos días” y a partir . A partir de este miércoles se podrían batir “numerosos récords”, advirtió el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS).

🔴 Noam Chomsky es dado de alta de un hospital de São Paulo

Noam Chomsky, uno de los académicos más prolíficos y citados de la actualidad, fue dado de alta este martes de un hospital en la ciudad brasileña de São Paulo y seguirá su tratamiento médico en casa, informó el centro de salud Beneficiência Portuguesa.

El comunicado del centro médico, firmado por el director ejecutivo Renato Vieira y el cardiólogo Marcelo Sampaio, desmiente los rumores que se viralizaron durante el 18 de junio en redes sociales sobre una supuesta muerte del destacado autor.

Noam Chomsky, conocido por sus teorías en lingüística, así como por su activismo político, sufrió, hace un año un accidente cerebrovascular que ocurre cuando el flujo de sangre se interrumpe o se reduce en una parte del cerebro, lo que le ha causado afectaciones en el habla y la movilidad.