Marchas en apoyo a Palestina, compulsa de copias contra Uribe y más en El Despertador

🔴 Se cumplen dos años de la guerra en Gaza

El 7 de octubre se cumplen dos años de los ataques perpetrados por Hamás en Israel, que dejaron alrededor de 1.200 personas muertas. Esa misma fecha marca el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, una operación militar que, hasta hoy, ha provocado más de 67.000 fallecimientos.

Entre las causas de estas muertes se encuentra la inanición, fenómeno que, según informes de la ONU y distintas ONG, ha sido utilizado como un mecanismo de guerra a través del hambre, restringiendo el acceso de la población civil a alimentos y suministros básicos.

En este contexto, una misión humanitaria internacional, conformada por activistas que buscaban romper el bloqueo impuesto por Israel, intentó ingresar a Gaza para llevar ayuda a las víctimas del conflicto. La iniciativa, conocida como la flotilla Global Sumud, fue interceptada y capturada por las fuerzas israelíes.

Mientras tanto, el número de víctimas mortales continúa en ascenso. No obstante, el plan de paz impulsado por Donald Trump (que se está llevando a cabo en Egipto) para promover un cese de hostilidades y explorar un posible acuerdo entre Hamás e Israel ha sido recibido como una posible vía de esperanza para acercarse a una solución política y humanitaria de la guerra.

🔴 Jornada de movilizaciones en apoyo a Palestina

Se espera que cerca de 15.000 personas salgan a las calles de la ciudad y entregar su apoyo al pueblo de Palestina, a dos años del comienzo del conflicto entre Israel y el pueblo asentado en la franja de Gaza. A pesar de la convocatoria del Gobierno Nacional, en la ciudad ya habían sido convocados dos actos de movilización para apoyar este causa.

Así las cosas, los eventos masivos de manifestación comenzarán a las 10:30 A.M. en la sede de la Macarena de la universidad Distrital, desde donde saldrá un grupo nutrido de manifestantes hacia otros puntos de encuentro como la Universidad Nacional, Universidad Pedagógica, e incluso un grupo se reunirá en el aeropuerto El Dorado a la 1:00 P.M. Se espera que el grueso de los manifestantes se reúna a las 4:00 P.M. en la embajada de los Estados Unidos, en donde se llevará a cabo un plantón multitudinario para apoyar a Palestina.

El Distrito contará con el despliegue de 400 gestores de convivencia y diálogo para acompañar a los manifestantes y garantizar el desarrollo pacífico de la movilización. No obstante, tanto la Policía Metropolitana de Bogotá, en sus capacidades de reacción inmediata, así como la Unidad de Mantenimiento del Diálogo (antiguo ESMAD), estarán atentos a cualquier incidente de orden público, en caso de que sea necesario intervenir, como ocurrió el jueves 2 de octubre, cuando el CAI de la Av. Chile, así como otros bienes del mobiliario público, fueron vandalizados.

🔴 Petro promete seguridad a embajada de EE. UU. por protestas

El presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirieron a la convocatoria de movilizaciones en favor del pueblo palestino cuando se cumplen dos años de la guerra entre Israel y Hamás. Aunque negaron que el Gobierno esté detrás de la convocatoria, sí dijeron que la respaldan y que garantizarán el derecho a la protesta y la seguridad de la Embajada de Estados Unidos y de empresas de ese país, pues éstas serían objeto de arengas y plantones durante la jornada.

“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EE. UU. pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EE. UU., y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EE. UU.”, aseguró el jefe de Estado. La Cancillería también respaldó las marchas y pidió respeto a las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia.

🔴 Uribe Vélez, en la mira por crímenes de lesa humanidad contra Jesús María Valle y Eduardo Umaña

Más de 27 años de años después de los crueles asesinatos de Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, respetados juristas y defensores de derechos humanos en Colombia, la justicia dio un giro que podría hacer que el expediente apunte hacia Álvaro Uribe Vélez. La jueza tercera penal de Medellín, Claudia Marcela Castro Martínez, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta responsabilidad del expresidente y de su hermano, Santiago Uribe, en los dos crímenes de lesa humanidad.

La decisión, como tal vez nadie lo esperaba, apareció en la parte resolutoria de otro caso clave que la justicia tenía en sus manos: la condena de 28 años de prisión a José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su responsabilidad en el secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido entre mayo y junio de 1999. En ese mismo fallo, la jueza Castro Martínez ordenó investigar a los Uribe Vélez por los asesinatos de Valle Jaramillo y Umaña Mendoza.

¿La razón? Dentro de la información del caso apareció una declaración del exparamilitar Francisco Villalba , en la que señala que en 1997 hubo una reunión entre jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, militares y policías, en la que se habría fraguado el crimen. Con un objetivo: “Empezaron a decir que esas personas tenían que ser calladas como fuera. (...) Había mucha presión del doctor Valle, del doctor Umaña y de Jaime Garzón, que estaban unidos denunciando la masacre de El Aro”.

Tras conocerse la decisión, Uribe Vélez reaccionó rechazando la última movida de la justicia, que también recientemente lo condenó por intentar torcer testigos a su favor. “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”, dijo el líder natural del Centro Democrático. Pese a su desacuerdo con la decisión, ahora la tarea será de la Fiscalía, quien tendrá que reactivar las pistas de los expedientes de Valle Jaramillo y Umaña Mendoza, que apuntarían al expresidente.

🔴 Reunión por lineamientos ambientales de la Sabana de Bogotá

Este martes 7 de octubre está programada una reunión entre el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Irene Vélez, y la Gerencia Estratégica de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (GECH) para discutir sobre los lineamientos ambientales de la Sabana de Bogotá. Como lo contamos hace unas semanas, el Ministerio de Ambiente propuso un proyecto de resolución con lineamientos para regular esos usos, proteger ecosistemas, delimitar suelos estratégicos, y orientar la expansión urbana de forma sostenible. Sin embargo, la propuesta ha generado rechazo en Bogotá (alcaldía), Cundinamarca, gremios de construcción y vivienda, que ven que podría paralizar obras proyectadas, encarecer vivienda, alterar desarrollos previstos, afectar la autonomía local.

🔴 Inflación a la vista

Hoy el DANE publica el IPC de septiembre. Los analistas esperan una variación entre 5,05 % y 5,20 %, según la encuesta de Citi, que incluye a Itaú, Bancolombia, ANIF, entre otras entidades.

En agosto, el costo de vida se ubicó en 5,1 % frente al mismo mes del año pasado, un dato por encima de lo previsto por los analistas. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas fueron los protagonistas del repunte, seguido de bebidas alcohólicas y tabaco, y prendas de vestir.

Con cada retraso en la meta del 3 %, el Banco de la República mantiene la tasa de interés en 9,25 %.