Marco Rubio en Colombia, debate de presupuesto, tributaria de Galán y más noticias

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🔴 Empieza la visita del secretario de Estado de EE. UU. a Colombia, Ecuador y Perú

Marco Rubio llega al país como parte de la gira que tiene prevista llevar a cabo entre martes y jueves en estos tres países andinos. La llegada del alto funcionario del gobierno de Donald Trump ocurre cuando Latinoamérica ha dado un giro hacia administraciones de derecha. La visita tiene como objetivo fortalecer los lazos comerciales entre los Estados y abordar estrategias contra el narcotráfico, justo cuando se cumple un año desde el lanzamiento de la ofensiva de Washington en aguas del Caribe y el Pacífico contra supuestas narcolanchas. Coincide también con ocho meses del tutelaje estadounidense en Venezuela, tras el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro, y el anuncio de los planes del país norteamericano con el petróleo de Caracas.

🔴 Gobierno De la Espriella tiene una coalición de gobierno oficial

Los congresistas y directivos del Partido Liberal, tras varias reuniones extensas y una discusión ardua, determinaron este lunes declararse como una colectividad parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Con esta decisión se suma al Partido de La U, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Mira, Creemos, entre otros. La Alianza Verde, tras otra fuerte discusión interna, se declaró como partido independiente, pese a que un sector minoritario pujó por ser de oposición.

La radiografía del Capitolio deja al oficialismo con más de 180 votos en el pleno del Congreso. Esta fuerza ya quedó evidenciada en votaciones claves como la de la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral o la del nuevo contralor de la República, Jorge Eliécer Laverde. El único gran bloque de oposición será el Pacto Histórico que lideran Gustavo Petro e Iván Cepeda.

🔴 Semana clave para el debate del presupuesto

El lunes se realizó una reunión entre los presidentes de las comisiones económicas del Congreso, los coordinadores ponentes del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 y funcionarios del Gobierno. A la sesión asistieron Miguel Gómez, ministro de Hacienda, y Rodrigo Lara, ministro del Interior. Las comisiones económicas del Congreso tienen hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto del presupuesto. El Gobierno radicó el pasado 27 de agosto un proyecto por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la primera versión del proyecto que había presentado la administración de Gustavo Petro. “Es importante que los mercados y los tenedores de bonos sepan que entre Gobierno y Legislativo hay armonía. Que hay un esquema Gobierno-oposición muy claro. Que el bloque de Gobierno es el mayoritario”, afirmó Rodrigo Lara, ministro del Interior. De acuerdo con la agenda publicada por el Congreso, en la mañana de este martes habrá una reunión de los ponentes del proyecto.

🔴 Sigue la discusión sobre la tributaria de Galán en el Concejo

Hoy continúa la discusión en el Concejo de Bogotá sobre la reforma tributaria, con la que la administración de Carlos Fernando Galán busca recaudar cerca de $1,26 billones anuales. La discusión girará en torno a un nuevo obstáculo en el Recinto de los Comuneros. Durante el primer debate, el concejal Jairo Avellaneda solicitó archivar el proyecto por presuntas irregularidades en la acumulación de dos iniciativas: la 709, presentada por el concejal Emel Rojas para establecer alivios a deudores, y la 724, radicada posteriormente por el Distrito con un paquete más amplio de cambios tributarios. Avellaneda sostiene que el procedimiento incumplió el reglamento del Concejo y advirtió que, si el proyecto se convierte en acuerdo, este vicio podría abrir la puerta a una demanda.

El tropiezo ocurre cuando el proyecto entra en una carrera contra el tiempo después de varias semanas marcadas por impedimentos y recusaciones. La versión ajustada mantiene entre sus principales apuestas una sobretasa al predial para financiar el alumbrado inteligente, alivios de intereses y sanciones para más de dos millones de deudores de obligaciones tributarias y no tributarias, y modificaciones al ICA. Hacienda calcula además que el paquete podría movilizar $78,3 billones de inversión privada y generar 215.000 empleos durante una década, aunque se trata de proyecciones de la Administración. La iniciativa todavía debe superar el primer debate en la Comisión de Hacienda y posteriormente la plenaria antes de convertirse en acuerdo.

🔴 Cali comienza a demoler edificios afectados por el terremoto

Cali comenzó este lunes a demoler los edificios que resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto y deja, hasta el momento, 331 muertos y 4.505 heridos.

De acuerdo con las autoridades, las demoliciones se realizarán exclusivamente con maquinaria, sin utilizar explosivos, por el riesgo que estos representan para las edificaciones vecinas.

El primero intervenido fue el edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en el sur de la ciudad, en el barrio Cuarto de Legua, uno de los más afectados por el sismo, donde hay un operativo para retirar de manera controlada lo que quedó de la infraestructura.

Según el balance de la Alcaldía, 52.809 familias han solicitado evaluación de daños o se han declarado afectadas por el sismo, mientras que 45.139 ya han sido reportadas como damnificadas.

🔴 Santa Fe vuelve a encarar un reto importante en la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe enfrenta a Vasco da Gama en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras dar un golpe sobre la mesa y eliminar al histórico River Plate en penales. El partido de ida será este martes (5:00 p.m.) en El Campín. El equipo carioca llega con ausencias clave, entre ellas la del delantero chocoano Carlos Andrés Gómez, mientras gestiona tres competencias simultáneas y pelea el descenso en el Brasileirao.

🔴 Tini y su padre Alejandro Stoessel estarían llegando a un acuerdo tras escándalo

Luego de que trascendiera que la cantante y actriz argentina Tini Stoessel ordenó una auditoría sobre su fortuna y el resultado de esta habría indicado que ella no aparece como dueña de su nombre, ni de las cuentas y propiedades adquiridas con el dinero que a lo largo de 15 años ha ganado como artista, sino que las tendría su padre Alejandro Stoessel, quien fungió como mánager, los medios argentinos reportan que la artista y Alejandro estarían llegando a un acuerdo.

“Me dijeron que los papeles están bastante avanzados y lo que faltaría la investigación de las sociedades radicadas en Estados Unidos [...] para determinar bajo qué figura jurídica se perciben y retienen los derechos de transmisión, contratos de distribución, discográficas e ingresos de las giras internacionales”, explicó el periodista Santiago Sposato, de América TV, en el programa ‘Primicias’, que aseguró habló con fuentes cercanas a las dos partes que no desmintieron el proceso.

Según la información que ha trascendido, Tini y su padre estarían poniéndose de acuerdo sobre los porcentajes que cada uno recibiría y así finalizaría el pleito.

Tini se encuentra en medio de su gira por Latinoamérica con su tour ‘Futttura’, que la traerá al Movistar Arena de Bogotá el próximo 18 de septiembre.