María Corina Machado en Oslo, ciclovía nocturna en Bogotá y más El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 María Corina Machado habla desde Oslo

La opositora venezolana María Corina Machado reapareció en Oslo en la noche del miércoles, tras un viaje secreto que le impidió asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz, donde su hija recibió el premio en su nombre.

Su salida al balcón del hotel, la primera aparición pública en casi un año, desató una ovación entre cientos de venezolanos que corearon consignas por la libertad mientras la líder evitaba responder preguntas sobre cómo salió de Venezuela o si regresará.

Machado tiene previsto hablar públicamente el jueves, un mensaje que genera alta expectativa entre seguidores, aliados y gobiernos que la respaldan. Su discurso se dará mientras Maduro la acusa de “conspiración”, el fiscal general la considera “fugitiva” si retorna al país y expertos advierten que su eventual regreso podría desencadenar un choque político de gran simbolismo.

🔴 Bogotá vivirá una nueva jornada de ciclovía nocturna: estos son los horarios y recorrido

En medio de la agenda decembrina que mueve a miles de personas por la ciudad, Bogotá se prepara para una noche en la que las calles se abren a otro ritmo: la tradicional Ciclovía Nocturna.

Este año serán más de 95 kilómetros habilitados para que la gente salga a caminar, pedalear o simplemente recorrer la ciudad iluminada. La jornada será entre las 6:00 p. m. y 12:00 a. m., y las vías que estarán abiertas incluyen tramos como la carrera séptima, Avenida Boyacá, Carrera 50, entre otras. Se espera la participación de más de 2,5 millones de personas.

🔴 Sindicato de maestros de Bogotá convoca plantón

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), que agremia a un poco más de 9.000 docentes, anunció en sus redes sociales que este jueves 11 de diciembre, a las 10:00 a.m., realizará un plantón en la Plazoleta de la Resistencia, en la Secretaría de Educación de Bogotá.

Según el sindicato, el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Isabel Segovia, los estarían “dejando sin derechos y sin voz”, y aseguran que “comenzarán 2026 con una ofensiva mayor”.

Por ahora, la Secretaría de Educación de Bogotá no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones del sindicato ni sobre el plantón que se adelantará.

Profesor colombiano es finalista de las Medallas Mundiales de Educación 2025

Jhon Alexander Echeverri , profesor e investigador de la Institución Educativa Comercial de Envigado, es uno de los cinco finalistas de las Medallas Mundiales de Educación 2025, que son entregadas por HP y buscan reconocer el trabajo innovador con inteligencia artificial para transformar la educación y reducir las brechas de aprendizaje.

El trabajo que Echeverri ha desarrollado en tres escuelas públicas de Envigado se caracteriza por integrarla inteligencia artificial en la educación socioambiental, con el objetivo de abordar la contaminación, la desigualdad y el bienestar de la comunidad.

🔴 Mesa del salario mínimo retoma discusiones este jueves

La discusión del salario mínimo para 2026 tendrá este jueves 11 de diciembre un nuevo capítulo. A las 10:00 a. m., en el Ministerio del Trabajo, se reanudará la mesa de concertación que reúne a Gobierno, empresarios y sindicatos.

En esta sesión podría darse un momento decisivo, pues en los últimos días ha tomado fuerza la versión de que el Gobierno llevará su propia propuesta de aumento. Hoy las posturas siguen lejos: Las centrales obreras piden un alza del 16 %, mientras que los gremios empresariales plantean un 7,21 %; las cuentas dicen que lo que, a la fecha, separa a trabajadores de empresarios son COP 142.706.

Las partes insisten en que hay disposición para seguir negociando antes del 15 de diciembre, fecha límite para alcanzar un acuerdo y evitar que el aumento del salario mínimo deba definirse por decreto del presidente Gustavo Petro.

🔴 ¿Qué consecuencias traería a la mesa de paz la posible captura de Calarcá por parte de la Fiscalía?

La afirmación de la fiscal, Luz Adriana Camargo, de evaluar una nueva orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba y uno de los comandantes de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), sacude de nuevo uno de los procesos de paz que lleva el Gobierno dentro de su política de paz total.

La evaluación de la Fiscalía sobre una nueva orden de captura que, según Camargo, se está haciendo con una mesa de trabajo, ocurre en medio de las filtraciones a los computadores de Calarcá incautados hace 18 meses en un retén en Anorí, Antioquia, donde se vincula al grupo armado con un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Fuentes cercanas al proceso de paz con las que habló Colombia+20 afirman que la sola mención de una posible nueva orden de captura tendría un efecto inmediato y devastador. “Se perdería totalmente la confianza”, dicen las fuentes.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), afirma que si la reactivación de las órdenes de captura pondría en una situación muy difícil a esa mesa de negociación y que se acabaría el proceso. “La negociación no podría continuar. Es imposible. Sería cerrar las puertas y devolver todo el proceso a un punto cero”, explica.

Colombia+20 ha intentado contactar a la delegación de Gobierno en esa mesa, pero no ha obtenido respuesta.

🔴 Continúa la Audiencia de Reconocimiento de exmandos del Bloque Magdalena Medio de las Farc

Este jueves, 11 de diciembre, continúa la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad, en la que tres antiguos comandantes de estructuras y un comandante de una comisión financiera del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc responden por secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado en Santander y zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.

Esta segunda audiencia se centrará en las víctimas de secuestro por extorsión, es decir, los secuestros y plagios que cometieron las Farc con el fin de financiarse y llenar sus arcas para la guerra, además de cumplir las cuotas que exigía el Secretariado. Los excomandantes citados a la diligencia son: Erasmo Traslaviña Benavides alias ‘Jimmy Guerrero’, Pedro Trujillo Hernández alias ‘Alberto Cancharina’, Jairo Reinaldo Cala Suárez alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’, y Fabio Gil Forero alias ‘Norbey Narváez’.

Por otra parte, en la audiencia del pasado 10 de diciembre, la magistrada Julieta Lemaitre señaló las particularidades de esta región a orillas del Magdalena: “Cada región que va estudiando la JEP tiene sus particularidades y esta zona se caracteriza por el inicio temprano de la guerra con el paramilitarismo en los años 80, casi que con el origen mismo del modelo de lo que se va a convertir el paramilitarismo, en parte por la brutalidad de las Farc contra la población civil”.

🔴 Crystal Palace, sin Daniel Muñoz, encara un nuevo reto en la Conference League

Daniel Muñoz encendió las alarmas en Crystal Palace y también en la Selección Colombia. El lateral antioqueño quedó descartado para los próximos compromisos del club inglés por una lesión de rodilla. Será sometido a intervención quirúrgica y estará varias semanas fuera de las canchas.

El anuncio lo entregó su entrenador, el austriaco Oliver Glasner, en rueda de prensa. El técnico austriaco detalló que la dolencia no es tan simple como se pensó inicialmente y que, tras los exámenes pertinentes, se determinó que lo mejor para el antioqueño era pasar por el quirófano.

Las águilas del sur de Londres encaran ese jueves (3:00 p.m.) la quinta fecha de la Conference League, en la que visitarán al modesto Shelbourne Football Club de Irlanda. La cita es en Dublín, donde se espera que Jefferson Lerma, también integrante de la selección colombiana, pueda ver minutos.