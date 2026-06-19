Martha Peralta terminará indagatoria, los imperdibles del Mundial y más en El Despertador

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🔴 El Mundial no para

La acción en el Mundial de Norteamérica 2026 continúa hoy con cuatro partidos. En el Grupo C, Escocia se medirá con Marruecos en el Boston Stadium de Foxborough (5:00 p. m.). Más tarde, el plato fuerte del día llegará con el choque entre Brasil y Haití en el Philadelphia Stadium de Filadelfia (7:30 p. m.), con la ‘canarinha’ buscando consolidar su favoritismo en el torneo.

Por el Grupo D, Estados Unidos -uno de los tres anfitriones- jugará contra Australia en el Lumen Field de Seattle Stadium (2:00 p. m.) en busca de consolidar su liderato en la zona. Cerrando la jornada, Turquía chocará contra Paraguay en el imponente San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara (10:00 p. m.). Ambos combinados están urgidos por sumar.

🔴 Tras orden de captura, Martha Peralta terminará indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta pasó la noche recluida en su casa en Bogotá tras la orden de captura en su contra dictada por la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La togada decidió tomar la medida para garantizar que Peralta asistiera a la segunda jornada de la indagatoria por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).

Antes de que iniciara la indagatoria de Peralta en la tarde del pasado jueves, se conoció que la magistrada Lombana había ordenado que la Policía condujera a la senadora al alto tribunal. Sin embargo, cuando la orden fue emitida, la congresista ya estaba en la sede de la Corte. Desde el equipo de Peralta le aseguraron a este diario que la togada “ordenó que la trajeran a la Corte con policía”. Sin embargo, manifestaron que la senadora del Pacto Histórico “ya estaba aquí (en la Corte) hace rato”.

Cuando llegó a la Corte, la senadora del Pacto Histórico dijo que “he acudido al llamado de la Corte, no es la primera vez que vengo, he acudido a todas las citaciones que me ha hecho”. Asimismo, dijo que “yo siempre he dado la cara, he actuado con transparencia. He venido a aclarar los hechos y cualquier duda que tenga la Corte”.

🔴Vance no viajará a conversaciones con Irán en Suiza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pospuso un viaje a Suiza para mantener conversaciones originalmente previstas este viernes, destinadas a discutir los próximos pasos en el acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según informó la Casa Blanca el jueves en la noche.

Vance afirmó más temprano que el plazo de 60 días para el acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán comenzaba a contar a partir del jueves.

“La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible. Por ahora, el vicepresidente no partirá esta noche”, dijo el jueves un portavoz de la Casa Blanca. “Esperamos comenzar las conversaciones técnicas lo antes posible”, agregó.

🔴 Primer ministro de Reino Unido, de nuevo en problemas

El veterano político laborista británico Andy Burnham ganó este viernes unas elecciones parciales clave que, al asegurarle un escaño en el Parlamento, allanan el camino para un desafío por el liderazgo contra el asediado primer ministro Keir Starmer.

Burnham, exministro del gobierno y alcalde del Gran Mánchester desde 2017, derrotó de manera contundente al candidato del partido de extrema derecha Reform UK en la circunscripción de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

El popular político de 56 años, con una larga trayectoria en el gobernante Partido Laborista de centroizquierda, afirmó tras conocerse los resultados que su victoria es la “última oportunidad” para cambiar ese movimiento.

🔴 Distrito presenta nuevos vehículos para reforzar la seguridad en Transmilenio

Este viernes, a las 6:45 a. m., la Empresa Transmilenio junto a la Policía Metropolitana de Bogotá y el alcalde, Carlos Fernando Galán, presentan el nuevo parque automotor con el que buscan fortalecer la seguridad y la capacidad operativa de las autoridades para contrarrestar los hechos de inseguridad dentro del sistema de transporte público.

La entrega ocurre en un contexto donde durante 2025 se registraron más de 12.000 hurtos dentro de buses y estaciones, con un promedio cercano a 24 casos diarios en articulados.

A esto se suman reportes constantes de riñas, lesiones personales y otros hechos que afectan la seguridad de los usuarios, lo que mantiene el foco sobre la necesidad de reforzar los controles en el transporte masivo.

🔴Con discusión de exministros y congresistas cierra el foro de Salud de la Andi

El Foro de la Salud de la Andi, que empezó el 17 de junio, cerrará hoy, viernes 19, en Cartagena con varios paneles que abordarán los desafíos del sistema a pocos días de las elecciones para Presidente.

Por ejemplo, en uno estarán el senador electo Andrés Forero; las senadoras Nadia Blel y Norma Hurtado, y la representante electa Bleidy Pérez.

En otro, conversarán los exministros de Salud Alejandro Gaviria, Mauricio Santa María y Fernando Ruiz.

🔴 53 organizaciones piden reconocer resultados de segunda vuelta

A tres días de la medida definitiva en las urnas, diversas organizaciones hicieron un llamado para que, al conocerse los resultados, estos sean reconocidos por todos los agentes políticos involucrados.

En un comunicado conjunto, la Misión Observación Electoral (MOE), la MOE de la Unión Europea, la OEA y otras 50 organizaciones, aseguraron que no existe evidencia de un fraude electoral en las elecciones del próximo 21 de junio.

“Reconocemos que el sistema electoral colombiano no es perfecto. Existen problemas estructurales -como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y las condiciones de violencia que en algunos territorios limitan el ejercicio libre del sufragio- que deben ser identificados, denunciados y corregidos. Sin embargo, advertimos que las denuncias de fraude electoral que han circulado en las últimas semanas no han sido respaldadas con evidencia sólida. Varias razones llevan a descartar que existiera una manipulación del preconteo y el escrutinio para alterar los resultados de la primera vuelta”, precisaron.

Además, reiteraron que luego de las elecciones del pasado 31 de mayo se concluyó que la jornada y los procesos posteriores se desarrollaron de manera transparente y segura.

“El sistema electoral cuenta con varios controles y garantías que han permitido su buen funcionamiento en las elecciones presidenciales más recientes. Si bien en las elecciones legislativas han existido disparidades entre el preconteo y el escrutinio oficial, los datos históricos de las elecciones presidenciales ofrecen motivos sólidos para la confianza”, agregaron.

Por último, dijeron que salvo que “haya pruebas contundentes de un fraude electoral, las organizaciones y entidades firmantes hacemos un llamado a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus equipos de campaña y a todos los líderes políticos del país a comprometerse públicamente y con claridad a reconocer el resultado electoral, a llamar a la calma a sus seguidores y a transitar hacia la siguiente etapa política en un marco de respeto institucional”.

🔴 Grammy crea nueva categoría para el pop asiático y BTS surge como favorito

La Academia de la Grabación anunció la creación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, que debutará en los Premios Grammy 2027. El nuevo reconocimiento incluirá grabaciones de géneros como K-pop, J-pop y C-pop, en una decisión que busca reflejar el crecimiento e impacto global de la música asiática en la industria.

Tras el anuncio, BTS aparece entre los nombres que más suenan como posibles favoritos. El grupo surcoreano atraviesa una nueva etapa tras completar el servicio militar de sus integrantes y regresar a la actividad musical. Aunque las nominaciones aún no han sido reveladas, especialistas y seguidores consideran que podría tener una de sus mejores oportunidades para conquistar un Grammy en una categoría creada específicamente para el pop asiático.