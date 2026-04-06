Más de 10 millones de vehículos se movilizaron en el cierre de Semana Santa

Imagen de referencia. Agentes de tránsito estarán ubicados en puntos estratégicos del corredor Cali-Buenaventura para orientar a los conductores durante el plan retorno. Foto: Alcaldía de Cali

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El Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas, informó que hacia el cierre del domingo ya se habían cumplido las proyecciones de movilidad previstas para la Semana Santa.

A las 6:00 p. m., se registraba el tránsito de más de 10 millones de vehículos por las carreteras del país, una cifra que, según la ministra, podría superar los 10,8 millones. En cuanto al transporte terrestre, por los terminales se movilizaron cerca de 3.150.000 pasajeros, con unos 268.000 despachos de vehículos. En los aeropuertos del país se registraron 1,7 millones de viajeros, de los cuales el 60 % correspondió a vuelos nacionales y el 40 % a internacionales.

El balance más reciente deja 240 siniestros viales, con 72 personas fallecidas y 326 lesionadas. Aunque estas cifras representan una reducción frente al año anterior, desde el sector transporte reiteraron que cada vida perdida y cada persona herida siguen siendo motivo de preocupación. La Policía Nacional informó que desplegó más de 5.800 uniformados y aseguró que, en general, el comportamiento de los ciudadanos ha sido adecuado.

Durante la madrugada de este lunes continúa el llamado “plan retorno”, por lo que el Gobierno Nacional recomendó a alcaldías y gobernaciones mantener los operativos de control en las vías hasta la madrugada. En las entradas a Bogotá, añadieron las autoridades, el flujo vehicular se mantuvo constante, aunque con alta congestión en algunos puntos.