“10 voluntarios estábamos en Mocoa cuando empezó la avalancha”: Cruz Roja

La noche del 31 de marzo de 2017, 10 voluntarios de la Cruz Roja Colombiana fueron los primeros en atender la emergencia en Mocoa, provocada por una avalancha que acabó con la vida de 333 personas. Avelino Cisneros, director de socorrismo en Putumayo, cuenta que ese día terminó de dictar clases en la entidad y salió a comer con un compañero. Estaba lloviendo muy fuerte y, al ver las calles inundadas, salieron a ayudar a las personas que quizás necesitaban sacar sus enseres. Pero nunca imaginaron la magnitud de la tragedia hasta que una ola de agua y lodo arrasó con una familia completa frente a sus ojos. (Fotos de Mocoa, un año después de la avalancha)

“Estábamos en el barrio san Agustín, vimos que una familia no podía salir e íbamos a hacer de todo para sacarlos. Al momento en que íbamos a cruzar hacia la vivienda, pasó la avalancha y no pudimos salvarlos. Fueron dos minutos en shock mirándonos las caras. El agua se llevó todo, se fue la luz y ahí fue cuando hablamos con la presidenta de la Cruz Roja”, relata Cisneros, de 24 años. (Lea aquí: Los sobrevivientes de la avalancha en Mocoa que ahora son emprendedores)

Junto a su compañero, el voluntario sacó la ambulancia y empezaron a recorrer las calles. Esa noche hicieron unos 70 viajes transportando decenas de heridos hacia el hospital y la sede de la Cruz Roja. “La gente estaba irreconocible por el lodo en sus caras”, dice Cisneros, quien lleva 15 años vinculado a la Cruz Roja y señala que esta es la peor tragedia que ha atendido.

Debido a que la avalancha hizo de las suyas durante la noche, cuando todo estaba oscuro porque no había energía eléctrica, Cisneros solo pudo dimensionar la magnitud de la tragedia cuando salió el sol y dejó al descubierto los cuerpos sin vida de los mocoanos, las piedras de seis metros de alto y los carros incrustados en viviendas agrietadas. A esa hora ya habían llegado voluntarios de todas las seccionales y los organismos de socorro de las diferentes entidades estaban trabajando por encontrar sobrevivientes.

“Recuerdo mucho a la última niña que atendimos porque la fue la última en llegar al hospital y casi fallece. Me pregunto dónde estará ahora. Es algo que no se va a olvidar, me marcó de por vida. Hubiésemos querido haber hecho más, arrebatarle más gente a la avalancha, multiplicarnos en ese momento, pero no se pudo”, concluye Cisneros.

Este 31 de marzo, cuando se cumple el primer aniversario de la avalancha en Mocoa, Isabel Vargas, presidenta Cruz Roja seccional Putumayo, hizo un llamado a las autoridades para que prioricen el tema de salud mental. “Estamos muy agradecidos con los colombianos por la ayuda, pero en este momento insisto en el apoyo psicosocial, creo que hay un trauma colectivo. A mí, por ejemplo, no se me murió nadie, pero lloro al recordar, porque vi el dolor de cada uno”, narró Vargas.

Cerca de 22.310 personas que vivieron la tragedia y sobrevivieron a esta intentan reconstruir sus vidas, pero aún están en etapa de duelo. De acuerdo con la Cruz Roja, cerca del 60% de la población afectada aún no ha elaborado el duelo. Cada vez que llueve en la ciudad, la gente teme, no duerme y recuerda con temor lo que pasó hace un año.