A ciudadano le cobraron más de $270 millones en recibo de luz en Barrancabermeja

El hombre está a la espera de la respuesta del derecho de petición que envió a la ESSA. Foto: Captura de pantalla Video Juan Jacobo Lozano

A Ademar Miranda, habitante de Barrancabermeja, le llegó un recibo de luz por $276 millones hace unos días. El hombre no le encuentra explicación a la elevada cifra, porque en su casa viven con otras dos personas, su esposa e hijo, y su consumo mensual de energía no suele superar $250.000.

También puede leer: “No se conocen cuáles fueron las razones del accidente”: Gobernador de Santander

“En mi casa contamos con dos tipos de servicio de energía eléctrica: la que suministra la electrificadora a través de la red pública y la que nosotros generamos a través de una cantidad de paneles solares que mi señora compró y mandó a instalar para disminuir, precisamente, la cuenta de energía”, indicó el hombre.

#QuéTalEsto | Por $276 millones le llegó el recibo de la luz a Ademar Miranda, un ciudadano de Barrancabermeja. Lo irónico del caso es que el empresario tiene paneles solares en su casa desde septiembre de 2021 para ahorrar energía. pic.twitter.com/8NHumB6Et3 — Juan Jacobo Lozano (@jacobolozano) March 22, 2022

Cuando le llegó el recibo, realizó un derecho de petición a la Electrificadora de Santander (ESSA), para que le expliquen la razón detrás del cobro en la factura de energía.

“Estamos realmente sorprendidos porque ¿cómo vamos a pagar una cifra tan gigantesca como esa? Somos simplemente una familia, convivimos tres personas aquí. ¿Dónde nos vamos a gastar toda esa energía?”, preguntó Ademar a través de un video.

También puede leer: Pico y placa en Barranquilla: estos serán los cambios por carnavales

La ESSA no se ha pronunciado sobre el caso, pero le indicó por vía telefónica a Ademar que su derecho de petición se resolvería en las próximas 48 horas.

“Si no hay una solución me tocará hacer una recolecta o vender la casa o que me la reciba la ESSA como forma de pago porque no tengo cómo pagar ese valor”, manifestó Ademar Miranda a Blu Radio.