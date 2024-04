A la cárcel fue enviado el papá del niño que recibió brutal golpiza en Bucaramanga

Imagen de referencia. El niño se encuentra bajo la protección del ICBF.

Un juez ordenó medida de aseguramiento contra el hombre que aparece en un video dando una brutal golpiza a su hijo de nueve años, en Bucaramanga. Tras registrarse el hecho, las autoridades indicaron que el niño fue trasladado a una comisaría de familia, donde se encuentra bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El hecho se registró el pasado domingo 14 de abril, dentro de un inquilinato sobre a calle 14 con carrera 12 del barrio Gaitán, en el occidente de Bucaramanga. Habitantes del lugar grabaron el momento en que Maycol Jackson Ferrero Mendoza, de 34 años, golpeaba a su hijo de 9 años, a quien acusó de mentiroso.

“Por qué me dice mentiras, mamagüevo, por qué me dice mentiras. Pídale disculpas, dígale, discúlpame, que no te escuché cuando te llamé, no te escuché, dígale”, se escucha en el video, mientras que el niño le pide perdón y hace con sus manos un gesto de súplica. A la par, el vecino que graba le reprocha al hombre el brutal ataque.

Ante lo ocurrido, el capitán José Luis Noguera, jefe de Infancia y Adolescencia MEBUC, señaló que los vecinos dieron aviso a las autoridades y el hombre fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar. “Seguimos trabajando por los derechos de los niños. Fue lamentable este hecho, la ciudadanía aportó un video en el que se ve que el progenitor agrede a su hijo, se logra la captura. El menor es trasladado a la comisaría La Joya”, dijo el capitán.

El pasado 15 de abril, Ferrero Mendoza fue imputado por la Fiscalía, no aceptó cargos y un juez de control de garantías ordenó su traslado a un establecimiento carcelario. Por su parte, el ICBF indicó que el menor de edad sigue bajo la protección de la comisaría y recibe atención psicosocial.

“Una vez conocido lo ocurrido, se designó un profesional psicosocial para realizar una visita de acompañamiento al niño, cuyo caso fue asumido por la Comisaría de Familia de Bucaramanga, por tratarse de violencia intrafamiliar”, indicó la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.

Sumado a esto, la funcionaria hizo un llamado a la comunidad para que siga denunciando este tipo de casos y recordó que para ello está habilitada la línea 141, mientras que a los padres y cuidadores les pidió “ejercer su rol desde el amor y el cuidado hacia los niños y las niñas”.