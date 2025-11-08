A la troncal del Carare se la tragaron la tierra y el abandono estatal

Invías busca rutas alternativas para rehabilitar el paso por la Troncal del Carare. Foto: UNGRD

El paisaje es aterrador. La vía que comunica a los municipios de Landázuri y Vélez, en Santander, específicamente en los kilómetros 27, 28 y 29 de la transversal del Carare, se convirtieron en un cúmulo de escombros debido a una falla geológica que no ha dejado de crecer desde el 30 de octubre. Lo que quedan son fragmentos de la carretera, que como si se tratara de un vidrio roto, han terminado esparcidos por donde antes estaba la vía, así como se han generado incalculables afectaciones, pues la falla se llevó viviendas, cambió el cauce de un...