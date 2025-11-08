Logo El Espectador
A la troncal del Carare se la tragaron la tierra y el abandono estatal

Tres kilómetros de la vía que conecta a Santander con Boyacá y la región Caribe quedaron completamente destruidos. El caso demuestra la falta de acciones para construir y mejorar las vías del departamento.

Mónica Rivera Rueda
08 de noviembre de 2025 - 03:37 p. m.
Invías busca rutas alternativas para rehabilitar el paso por la Troncal del Carare.
Invías busca rutas alternativas para rehabilitar el paso por la Troncal del Carare.
Foto: UNGRD

El paisaje es aterrador. La vía que comunica a los municipios de Landázuri y Vélez, en Santander, específicamente en los kilómetros 27, 28 y 29 de la transversal del Carare, se convirtieron en un cúmulo de escombros debido a una falla geológica que no ha dejado de crecer desde el 30 de octubre. Lo que quedan son fragmentos de la carretera, que como si se tratara de un vidrio roto, han terminado esparcidos por donde antes estaba la vía, así como se han generado incalculables afectaciones, pues la falla se llevó viviendas, cambió el cauce de un...

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

Guillermo Torres Mojica(13442)Hace 5 minutos
Pero es costumbre de este diario, señalar sin investigar lo suficiente al gobierno. Es como decir que si sucede un terremoto o una inundación. o la explosión de un volcán o un tsunami, es culpa del abandono estatal. Mala leche evidente para deteriorar la imagen del gobierno todo el tiempo, con método y sevicia. Menos mal que el pueblo no tiene acceso a este periodismo sesgado y refrendará el cambio.
Guillermo Torres Mojica(13442)Hace 9 minutos
Es muy mal intencionado de los periodistas que titulan esta noticia. Decir que es abandono oficial o tratar de vincular al gobierno por esta tragedia es temerario y falso. Si bien es cierto existe no de ahora sino de siempre el abandono a esta vía, la causa de sus destrucción es un evento de naturaleza geológica que se llama remoción de masas, es un evento de gran magnitud que obedece a condiciones geológicas y dinámicas geotécnicas de fallamiento, Es un fenómeno impredecible e incontenible.

 

