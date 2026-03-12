Abren 200 becas para jóvenes del Pacífico que lideren proyectos en sus territorios

Jóvenes de seis ciudades del Pacífico podrán acceder a becas de formación y mentoría a través del programa DALE Lidera Pacífico, impulsado por Manos Visibles. Foto: Cortesía Manos V

La organización Manos Visibles abrió la convocatoria DALE Lidera Pacífico, una iniciativa que otorgará 200 becas para jóvenes entre 18 y 35 años que lideren proyectos comunitarios en Cali, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Tumaco y Quibdó. El programa busca fortalecer liderazgos juveniles étnicos capaces de incidir en decisiones locales y contribuir a la construcción de paz en una de las regiones con mayores desafíos sociales del país.

La convocatoria se dirige a jóvenes que se reconozcan como parte de comunidades afrodescendientes o indígenas y que ya estén impulsando iniciativas culturales, sociales, ambientales, educativas o tecnológicas en sus territorios. Durante dos meses, los seleccionados participarán en una escuela de liderazgo con ocho módulos de formación, mentorías personalizadas y acompañamiento estratégico para fortalecer sus proyectos.

Liderazgos para transformar el Pacífico

De acuerdo con Guiliana Brayan, gerente técnica de Manos Visibles, esta convocatoria tiene un enfoque territorial específico que responde a las brechas sociales que enfrenta la región. “Cuando hablamos de una convocatoria enfocada en el Pacífico estamos reconociendo que existen grandes desigualdades y que la construcción de paz requiere nuevas ideas y liderazgos juveniles capaces de fortalecer entornos protectores para los jóvenes”.

El programa hace parte de la plataforma DALE, que durante 14 años ha acompañado a más de 1.200 jóvenes líderes en Colombia. Muchos de ellos hoy ocupan cargos de incidencia en sectores públicos, privados y comunitarios, lo que, según la organización, demuestra el impacto de estos procesos de formación en la generación de nuevas agendas de liderazgo desde los territorios.

Juventud y construcción de paz en la región

La convocatoria está abierta para jóvenes que lideran iniciativas en distintos campos, desde proyectos culturales y educativos, comunitarios hasta propuestas ambientales y tecnológicas. Para la organización, este enfoque amplio permite responder a los múltiples retos que enfrenta el Pacífico colombiano.

Según Giuliana, “las juventudes de la región cumplen un papel clave no solo como beneficiarias de políticas públicas, sino también como actores activos en la transformación de sus territorios. Si queremos ver transformaciones visibles en el Pacífico, necesitamos hablar de una agenda renovada de paz desde las juventudes de la región”.

Fechas clave y cómo postularse

Las personas interesadas podrán postularse entre el 9 y el 22 de marzo a través del sitio oficial habilitado por Manos Visibles: DALE Lidera Pazcifico 2026 | Manos Visibles. Allí deberán diligenciar el formulario de inscripción y presentar una breve descripción del proyecto o iniciativa que desarrollan en sus territorios.

Los seleccionados participarán en un proceso de formación intensivo que incluye acompañamiento para fortalecer sus proyectos, fuentes de financiación para escalar su impacto, además de integrarse a redes de liderazgo y decisión que promueve la organización.