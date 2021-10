Abuela y dos niños murieron tras inhalar gas propano en Rionegro, Antioquia

Una tragedia enluta al municipio de Rionegro, en Antioquia. Una mujer de la tercera edad y sus dos nietos menores de edad perdieron la vida tras inhalar accidentalmente gas propano.

El hecho se registró en una pequeña habitación del barrio Porvenir, donde la mujer y los dos niños –de dos y nueve años– residían. Al parecer, en momentos en los que la abuela realizaba el desayuno hubo una fuga de gas de la que no se percataron.

“Mi mamá fue y les compró desayunito. Había tinto. Nosotros suponemos que a ella le pasó algo, le dio algún dolor (y no se dio cuenta)”, explicó a Noticias Caracol Neomaris Guadalupe, madre de los menores e hija de la adulta mayor.

Los restos de las víctimas, de origen venezolano, permanecen en la oficina de Medicina Legal del municipio de La Ceja a la espera de determinar la causa precisa del fallecimiento. “Al parecer, habrían inhalado gas propano producto de una fuga de gas al interior de su vivienda. Fueron encontrados sin vida”, declaró a su turno Rodrigo Hernández, secretario de Gobierno de Rionegro.

Los familiares de las víctimas reclaman que, pese a la urgencia, la ambulancia encargada de atender los hechos tardó más de dos horas en llegar al lugar. “La ambulancia la pidieron entre las 2:00 y 2:30 de la tarde y habría llegado a las 4:40. Imagínese dos horas pasadas y sin poder auxiliarlas”, aseguró Edwin Garcés, padre de los menores.

Los allegados de la abuela y los dos nietos enfrentan también el drama de no poder enviar los restos a Venezuela, no solo por las dificultades económicas que atraviesan, sino por la situación política entre ambos país.

“Nos dicen que está un poco complejo por las políticas entre los dos países, pero lo único que estoy pidiendo es que se olviden de tanta cosa y me ayuden a pasar a mi familia a la frontera, porque ellos no son de acá, no vinieron a morir acá”, agregó la madre de los menores.

Para evitar este tipo de tragedias los expertos en gestión de riesgos de desastres recomiendan hacer vigilancia al uso de pipetas y verificar constantemente que funcionen correctamente. Adicionalmente, que este tipo de elementos sean ubicados en zonas donde puedan tener ventilación.