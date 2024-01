Adolescente de 14 años empezará a estudiar ingeniería civil en Magdalena

El joven y su familia fueron desplazados por el conflicto armado en Chibolo, Magdalena. Foto: google maps

Con tan solo 14 años, el adolescente Snéider Avendaño Valverde comenzará a estudiar la carrera de ingeniería civil en la Universidad del Magdalena, en Santa Marta.

El joven oriundo de Chibolo, en el oriente de Magdalena, se convertirá en el estudiante más joven de los 24 mil que cursan en la Unimagdalena, donde el proceso de admisión depende principalmente de su puntaje en el examen de estado Saber 11 y una entrevista. Así pues, obtuvo uno de los 1.950 cupos que ofertó la Universidad para el ingreso a sus 32 pregrados en el primer semestre del 2024.

Snéider, quien está recién graduado del Instituto Educativo Distrital (IED) Liceo Samario, reconoce que no es recurrente que personas de su edad comiencen programas de pregrado, pero responde: “esto no me hará inferior al reto”. Además, señala que tiene facilidad para el estudio de las matemáticas y la física.

A temprana edad también aprendió a leer. “Mi abuela se sentaba conmigo con la cartilla Nacho para que leyera, hasta que a los dos años yo ya alcanzaba a leer”, relata el joven.

Slendy Valverde Barrios, su madre, es quien lo acompaña en el proceso de inducción en la principal institución de educación superior del departamento y cuenta que él y su familia fueron desplazados por el conflicto armado. “Fuimos víctimas de los violentos que hicieron que vendiéramos nuestras propiedades y nos trasladáramos a Santa Marta”, explica.