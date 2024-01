Adolescente que conducía camioneta BMW causó varios accidentes en Ibagué

La menor de edad se estrelló contra un camión y dos automóviles. Foto: Tomado de Facebook: periodico.elespinal

Una adolescente de 13 años chocó contra tres vehículos cuando conducía una camioneta BMW y dejó a cinco personas heridas, en el sur de Ibagué.

“La mamá dijo que la hija le tomó el carro”, indicó la secretaria de Movilidad de Ibagué, Johanna Díaz. La adolescente, que aún no tiene la edad mínima para obtener una licencia de conducción, condujo la camioneta de placas GAX-298 y chocó contra dos automóviles y dos camiones en la calle 60, avenida Pedro Tafur y la vía que comunica a Mirolindo con Totumo, en la noche del viernes 19 de enero de 2024.

Lea: Liberaron a la lideresa Marli Acosta y sus dos escoltas, en Norte de Santander

A pesar de que chocó a cinco personas, la menor de edad se dio a la fuga. En un video difundido en redes sociales, desde la perspectiva de uno de los motociclistas que persigue el vehículo, se ve como la menor de edad emprende a la fuga por la avenida, pero se estrella con un carro y aunque intenta acelerar, las llantas quedan bloqueadas.

“Se estrelló, se estrelló. No se quiten, no se quiten que esa camioneta es robada. No se quiten”, avisaron el motociclista y su acompañante a los conductores que estaban alrededor, para evitar que la adolescente siguiera transitando por la vía.

Le puede interesar: Niña de 13 años habría sido asesinada por su padrastro en Buenaventura

Las autoridades de Ibagué, Tolima, investigan los hechos en los cuales una menor de 13 años de edad que conducía una camioneta BMW, terminó chocando contra varios vehículos dejando como saldo 5 personas lesionadas y daños materiales.

Más información: https://t.co/OZPwEtWHo6 pic.twitter.com/l82k0pNnX5 — Duvan Alvarez (@duvan_ad) January 20, 2024

La madre de la menor de edad descartó que se tratara de un robo. “Mi hija sacó el carro que está a mi nombre, tuvo un impasse en la 60. Ella sigue. Viene hacia el lado de la variante y vuelve y se estrella, pero en ningún momento el carro es hurtado, porque yo soy la propietaria y mamá de la niña”, explicó la mujer junto a un agente de la Policía Nacional.

En imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que la parte delantera de la camioneta quedó destrozada. El vehículo, que fue puesto a disposición de la Fiscalía, contaba con un seguro todo riesgo, según se conoció posteriormente.

La adolescente fue trasladada a un centro médico, donde la atendieron por las contusiones y lesiones, así como le practicaron un examen de alcoholemia que salió negativo.

Según indicó la secretaria de Tránsito, a la adolescente le impusieron dos comparendos de tránsito por manejar sin licencia de conducción y la realización de maniobras peligrosas. “Los comparendos le aparecerán cuando ella, más adelante, tramite su licencia de conducción o cuando realice cualquier trámite ante un organismo de tránsito del país”, explicó la secretaria de Movilidad de Ibagué.