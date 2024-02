Afros y campesinos bloquearon la vía Panamericana entre Cauca y Valle

Los manifestantes en la vía Panamericana piden la intervención del gobierno Nacional. Foto: Captura de pantalla

Afrodescendientes y campesinos completan más de 24 horas bloqueando la vía Panamericana, sobre el peaje de Villa Rica, que se encuentra en el tramo que une a Cauca con el Valle. La razón es un tema de tierras en el que también están involucrados indígenas de la zona.

De acuerdo con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la protesta se definió en medio de una asamblea permanente en la que se evaluó una circular publicada por el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), en la que se le exige al gobierno derogar un decreto para ampliar las zonas de las comunidades negras.

#CAUCA Bloqueo en la vía Panamericana. La situación generó altercados entre manifestantes y conductores, debido a los bloqueos de vías en la #Cali - #Popayán a las altura de #VillaRica en la Panamericana.





“Regula los procedimientos de ampliación y saneamiento de las tierras de comunidades negras. Este decreto se expidió sin consultar previamente a las comunidades indígenas directamente afectadas de la Costa Pacífica de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó”, aseveró ACONC, que además considera que esta determinación profundiza los conflictos interétnicos, por lo que pidieron la intervención del Gobierno Nacional.

Para esto, los manifestantes exigen la presencia de representantes del Gobierno central en la zona del bloqueo, con el fin de instalar una mesa de diálogo en la que se evalúen las garantías de los derechos que las comunidades negras han adquirido.

En respuesta, el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, indicó que iría a la zona solo si se levantan los bloqueos, “para permitir que la gente del Valle, Cauca y Nariño no sean afectadas. No tengo ningún inconveniente en asistir a dialogar con los consejos comunitarios del norte del Cauca y esa solicitud que les hago, es la misma que se hace a cualquier otra comunidad para superar estos conflictos, este gobierno no es enemigo del diálogo”.

Frente a la demostración de las comunidades negras en la vía panamericana a la altura de Villa Rica-Cauca, les he anunciado que haré presencia en ese espacio y solo solicito que se levante el bloqueo para permitir que la gente del Valle, Cauca y Nariño no sean afectadas. No tengo…

Ante los bloqueos en la vía, gremios y empresarios reiteraron su llamado al Gobierno Nacional para evitar que este tipo de manifestaciones de las comunidades, a lo largo de la vía Panamericana, afecten el transporte de carga entre los departamentos de Cauca, Valle y Nariño hacia el centro del país.

Al respecto, Katherin Vargas, directora ejecutiva de Cotelco Cauca, señaló que por los bloqueos se tuvieron que cancelar tres eventos y un congreso en los que se incluían hospedajes y recorridos turísticos por Popayán y sus alrededores.

Mientras que Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, aseguró que ese tipo de bloqueos afectan directamente al turismo y el transporte terrestre. “Lamentablemente, la dinámica de bloquear paga, sin duda, está generando efecto positivo para quienes usan las vías de hecho, pero negativo para todo el sector productivo”, señaló a Caracol Radio.

Vías alternas por bloqueo de la Panamericana

Una de las principales rutas alternas es el puente que da ingreso al municipio de Caloto, a las que se suman Santander, La Balsa, Timba, Robles y Jamundí.