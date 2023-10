Al menos 70 personas se intoxicaron en una fiesta en San Vicente del Caguán

Los asistentes a la fiesta señalan que presentaron vómito, diarrea y dolor estomacal luego de consumir la cena del cumpleaños. Foto: Captura de pantalla

Una mala noche pasaron 70 personas, que en medio de la celebración de una fiesta de 15 años se intoxicaron en San Vicente del Caguán. Aunque ya ha pasado más de una semana desde que se registró el hecho, piden a las autoridades tomar acciones en el restaurante que preparó la comida.

Según indicó una de las afectadas a medios locales, el malestar se presentó poco después de que consumieron los alimentos que se ofrecieron en el evento. “Presentamos síntomas, cólicos que no soportábamos. Algunos ingresamos dos veces por urgencias. Tuvimos deshidratación, ya han pasado varios días y la Secretaría de Salud no da respuesta. Algunos exámenes no aparecen y no sé por qué no se tomaron muestras del establecimiento”.

Por su parte, Mardy Quintero, madre de la cumpleañera, señaló que su hija tuvo un sarpullido en la boca, mientras que una niña de seis años estuvo 20 horas en observación, por lo que le piden a la Secretaría de Salud esclarecer la situación, debido a que estarían poniendo en duda la responsabilidad del restaurante y le estarían echando la culpa a la torta que compraron en una panadería del municipio, por lo que piden conocer los resultados de los exámenes de toxicología.

La Secretaría de Salud de San Vicente del Caguán indicó que hicieron visita de inspección sanitaria en los dos establecimientos y comenzaron una investigación epidemiológica, así como indican que han seguido los casos de las personas afectadas. Además, la alcaldía realizó una capacitación de manipulación de alimentos a los establecimientos del municipio.