El mandatario manifestó que no ha presentado los síntomas del virus. /Nelson Sierra

El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo para covid-19, una vez más, pero indicó que en esta ocasión no ha sentido síntomas del virus.

“Quiero contarles que en una prueba rutinaria, en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, me fue comunicado que di positivo para COVID-19. Me siento muy bien, no he tenido síntomas y sigo trabajando desde mi casa. Definitivamente las vacunas salvan vidas”, manifestó Yáñez.

Esta situación ya la había vivido el alcalde de la capital de Norte de Santander el 26 de julio de 2020, cuando se convirtió en el cuarto mandatario del departamento en contagiarse. En aquella ocasión, el ingeniero Yáñez se realizó la prueba luego de conocer que uno de los funcionarios de la alcaldía dio positivo para covid-19.

El alcalde hace parte de los 987 casos activos de coronavirus registrados en Norte de Santander. En Cúcuta hay 511 casos activos y según el más reciente boletín epidemiológico del departamento, por el momento, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) se mantiene en el 39%, mientras que el 18 de enero fallecieron dos personas por causa del coronavirus.