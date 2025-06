Alcalde de Sabana de Torres denuncia nueva amenaza de muerte de grupo armado

Darío Buchenicow Caballero, alcalde de Sabana de Torres, ha sido blanco de amenazas en varias ocasiones por gripos armados de la región. Foto: @alcaldiasabanadetorres

El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, denunció una nueva amenaza de muerte en su contra, atribuida al Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo. El aviso, difundido en un panfleto que circula desde el 7 de junio, señala al mandatario y a varios líderes sociales del municipio como responsables de frenar un proyecto minero en la vereda San Pedro.

Buchenicow aclaró que las decisiones sobre la concesión de licencias mineras corresponden a entidades nacionales como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minería, y que la administración local ha expresado su oposición a la iniciativa. El alcalde también ha sido objeto de amenazas previas por parte de grupos armados ilegales, incluidos disidencias de las FARC y bandas dedicadas al microtráfico.

“He tenido amenazas de las disidencias del frente 12 de la FARC, he tenido hostigamiento, amenazas también del Clan del Golfo, de un bandido también de microtráfico y ahora presuntamente de los gaitanistas, por un tema de que no estamos de acuerdo con unos permisos mineros que están dando. Lógicamente estos permisos no los damos nosotros acá, sino el gobierno nacional. La comunidad y los líderes tampoco están de acuerdo”, indicó el mandatario local en Caracol Radio.

Para protegerse, el mandatario trabaja en coordinación con la Fuerza Pública, que ha reforzado su presencia en el municipio con operativos en las vías de acceso y zonas rurales. A pesar de la situación, Buchenicow afirmó que mantiene su compromiso con la seguridad y la institucionalidad en Sabana de Torres, donde, según él, los índices de violencia han disminuido.

Organizaciones de derechos humanos han solicitado al Gobierno Nacional medidas para garantizar la protección de líderes y funcionarios amenazados, así como la investigación de estos hechos. En respuesta, el gobernador de Santander convocó a una marcha por la paz y la seguridad para el próximo 17 de junio, con el objetivo de visibilizar la problemática y promover la convivencia en la región.